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Официально: Софи Тернер родила Джо Джонасу первенца
Официально: Софи Тернер родила Джо Джонасу первенца

Официально: Софи Тернер родила Джо Джонасу первенца

Официально: Софи Тернер родила Джо Джонасу первенца
11:50 Сегодня Телеграф
Актриса, известная по "Игре престолов" Софи Тернер и участник группы Jonas Brothers Джо Джонас впервые стали родителями.

У британской актрисы Софи Тернер и американского певца Джо Джонаса родился долгожданный малыш.

Об этом звездная пара рассказала в комментарии изданию Billboard.

"Софи Тернер и Джо Джонас рады сообщить о рождении своего первенца", - говорится в сообщении.

Журналистам TMZ удалось выведать более подробную информацию о ребенке. Отмечается, что это девочка. Она родилась в среду, 22 июля, и была названа Уиллой.

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Пара старалась сохранять беременность Тернер в секрете, они не делали никаких официальных заявлений. О том, что они ждут ребенка прознали папарацци, сфотографировав Тернер и Джонаса на улице.

Отметим также, что у бывшей девушки Джо Джонаса Тейлор Свифт в пятницу вышел новый альбом. В одной из песен, Invisible String, фанаты нашли отсылку к новорожденному ребенку певца.

Там есть такие слова: "Холодная сталь была топором моего топора, который надо было шлифовать / Для парней, которые разбили мне сердце / Теперь я отправляю подарки детям".

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Все по теме:

Знаменитости, Джо Джонас, Софи Тернер.

Автор:

Телеграф
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