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Певица Сиара родила своего третьего ребенка (Видео)

Певица Сиара родила своего третьего ребенка (Видео)
Обновлено 10:04 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com
Радостной новостью 34-летняя Сиара поделилась с поклонниками на своей странице в инстаграме. У нее родился сын.

Американская певица родила ребенка в четверг, 23 июля, о чем накануне сообщила в Instagram.

В социальной сети звездная мама опубликовала трогательное видео, снятое в роддоме, а также непосредственно показала новорожденного.

Отметим, что знаменитость не стала держать интригу и буквально сразу же назвала своим фолловерам пол своего третьего ребенка. 

 
 
 
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Публикация от Ciara (@ciara)

"С днем рождения, Уин. Мамочка и папочка любят тебя! Уин Харрисон Уилсон. 23.07.2020", – подписала Сиара свой пост.

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В коротком видеоролике заметно, что артистка держит своего малыша на руках и поет ему песенку Happy birthday ("С днем рождения") в окружении врачей.

Напомним, продюсер и исполнитель Потап (Алексей Потапенко) рассказал в интервью телеведущей Маши Ефросининой в программе "Экзамен" о жуткой аварии, которая произошла с его супругой, украинской певицей Настей Каменских.

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Все по теме:

Дети, Беременность, Певица Сиара.

Автор:

Телеграф
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