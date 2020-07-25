Певица Сиара родила своего третьего ребенка (Видео)

Радостной новостью 34-летняя Сиара поделилась с поклонниками на своей странице в инстаграме. У нее родился сын.

Американская певица родила ребенка в четверг, 23 июля, о чем накануне сообщила в Instagram.

В социальной сети звездная мама опубликовала трогательное видео, снятое в роддоме, а также непосредственно показала новорожденного.

Отметим, что знаменитость не стала держать интригу и буквально сразу же назвала своим фолловерам пол своего третьего ребенка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ciara (@ciara) 24 Июл 2020 в 10:36 PDT

"С днем рождения, Уин. Мамочка и папочка любят тебя! Уин Харрисон Уилсон. 23.07.2020", – подписала Сиара свой пост.

В коротком видеоролике заметно, что артистка держит своего малыша на руках и поет ему песенку Happy birthday ("С днем рождения") в окружении врачей.

Напомним, продюсер и исполнитель Потап (Алексей Потапенко) рассказал в интервью телеведущей Маши Ефросининой в программе "Экзамен" о жуткой аварии, которая произошла с его супругой, украинской певицей Настей Каменских.