Певица Сиара родила своего третьего ребенка (Видео)

Американская певица родила ребенка в четверг, 23 июля, о чем накануне сообщила в Instagram.
В социальной сети звездная мама опубликовала трогательное видео, снятое в роддоме, а также непосредственно показала новорожденного.
Отметим, что знаменитость не стала держать интригу и буквально сразу же назвала своим фолловерам пол своего третьего ребенка.
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"С днем рождения, Уин. Мамочка и папочка любят тебя! Уин Харрисон Уилсон. 23.07.2020", – подписала Сиара свой пост.
В коротком видеоролике заметно, что артистка держит своего малыша на руках и поет ему песенку Happy birthday ("С днем рождения") в окружении врачей.
Напомним, продюсер и исполнитель Потап (Алексей Потапенко) рассказал в интервью телеведущей Маши Ефросининой в программе "Экзамен" о жуткой аварии, которая произошла с его супругой, украинской певицей Настей Каменских.