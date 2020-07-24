Звезда "Игры престолов" была замечена на свидании с новым парнем (Фото)

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Обновлено 20:17 Сегодня Телеграф
Британская актриса Эмилия Кларк начала встречаться с 36-летним помощником режиссера Томом Тернером.

Внимание западных СМИ привлекла новость о том, что у известной актрисы театра и кино, очаровательной Эмилии Кларк появился новый бойфренд, 36-летний помощник режиссера Том Тернер.

На днях в сети появились фотографии пары.

33-летняя Эмилия и Том оживленно разговаривали, при это выгуливая питомцев. Стоит отметить, что недавно у актрисы появился маленький щенок, которого она повсюду его носит.

Ранее в одном из интервью знаменитость призналась, что искренне надеется создать крепкую семью. В 2012 году Кларк встречалась с комедийным актером Сетом Макфарлейном, а в 2018 году - с режиссером Чарли Макдауэллом.

 
 
 
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Что же, будем надеется, что новые отношения звезды сериала "Игра престолов" не дадут трещину.

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Как сообщалось ранее, в сети обнародован новый трейлер фильма "Роковая связь" (Above Suspicion). Главная роль в криминальном триллере досталась звезде сериала "Игра престолов" Эмилии Кларк.

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Свидание, Эмилия Кларк, Том Тернер.

Автор:

Телеграф
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