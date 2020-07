Звезда "Игры престолов" была замечена на свидании с новым парнем (Фото)

Внимание западных СМИ привлекла новость о том, что у известной актрисы театра и кино, очаровательной Эмилии Кларк появился новый бойфренд, 36-летний помощник режиссера Том Тернер.

На днях в сети появились фотографии пары.

33-летняя Эмилия и Том оживленно разговаривали, при это выгуливая питомцев. Стоит отметить, что недавно у актрисы появился маленький щенок, которого она повсюду его носит.

HQ | Emilia Clarke goes for a walk with her dog and a friend in London (13th July, 2020). https://t.co/yowaYlAWoi pic.twitter.com/MxqYlJDqci

— Emilia Clarke™ (@EmiliaClarkeTM) July 19, 2020