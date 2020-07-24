Звезда "Игры престолов" была замечена на свидании с новым парнем (Фото)

Внимание западных СМИ привлекла новость о том, что у известной актрисы театра и кино, очаровательной Эмилии Кларк появился новый бойфренд, 36-летний помощник режиссера Том Тернер.
На днях в сети появились фотографии пары.
33-летняя Эмилия и Том оживленно разговаривали, при это выгуливая питомцев. Стоит отметить, что недавно у актрисы появился маленький щенок, которого она повсюду его носит.
HQ | Emilia Clarke goes for a walk with her dog and a friend in London (13th July, 2020). https://t.co/yowaYlAWoi pic.twitter.com/MxqYlJDqci
— Emilia Clarke™ (@EmiliaClarkeTM) July 19, 2020
Ранее в одном из интервью знаменитость призналась, что искренне надеется создать крепкую семью. В 2012 году Кларк встречалась с комедийным актером Сетом Макфарлейном, а в 2018 году - с режиссером Чарли Макдауэллом.
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Что же, будем надеется, что новые отношения звезды сериала "Игра престолов" не дадут трещину.
Как сообщалось ранее, в сети обнародован новый трейлер фильма "Роковая связь" (Above Suspicion). Главная роль в криминальном триллере досталась звезде сериала "Игра престолов" Эмилии Кларк.