Звезда "Игры престолов" поучаствовала в "Роковой связи" (Видео)

Эмилия Кларк появилась в новом трейлере фильма "Роковая связь".

В сети обнародован новый трейлер фильма "Роковая связь" (Above Suspicion).

Главная роль в криминальном триллере досталась звезде сериала "Игра престолов" Эмилии Кларк.

Данный сценарий основан на реальных событиях, которые описал в своей одноименной книге Джо Шарки. Автором сценария является номинант премии "Золотой глобус" Крис Джеролмо. Режиссером стал Филлип Нойс, известный по фильму "Слепая ярость".

Смотрите трейлер фильма "Роковая связь":

Героиня, которую играет Эмилия Кларк, - информатор ФБР. Она заводит роман с начальником, который приводит к настоящей трагедии.

Триллер должен был выйти еще в 2019 году, но релиз перенесли.