Эшли Грэм в купальниках: первая фотосессия после родов (Фото)

На днях plus-size модель показала свою фигуру после рождения ребенка, снявшись в новой рекламной кампании купальников, которую Эшли разработала совместно с брендом Swimsuits For All.
Фотографом Эшли выступил ее муж Джастин Эрвин, съемка проходила в родной для Грэм Небраске спустя полгода после рождения ее первенца Айзека.
Готовые снимки не стали обрабатывать в фотошопе, и это была принципиальная позиция Грэм: "Здесь я показала свои особенности, и я горжусь ими!"
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Кроме этого, модель отметила, что новая коллекция купальников придаст уверенности многим девушкам.
"После этой фотосессии я почувствовала себя такой уверенной и сильной. Я увидела, что я выгляжу хорошо, я чувствую себя хорошо. Я - мама, и это мое новое тело", - подытожила Грэм.
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Как сообщалось ранее, модель plus-size Эшли Грэм второй раз после родов стала звездой Harper's Bazaar.