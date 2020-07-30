Скачать
Четверг, 30.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 30 июля: переговоры по МАУ, Кравчук в ТКГ и жуткая смерть украинского рэпера
Итоги дня 30 июля: переговоры по МАУ, Кравчук в ТКГ и жуткая смерть украинского рэпера
Курбан-Байрам 2020: Зеленский присоединился к поздравлениям
Курбан-Байрам 2020: Зеленский присоединился к поздравлениям
На президента ФИФА завели уголовное дело
На президента ФИФА завели уголовное дело
Трейлеры фильмов "Дюна", "Довод" и "Чудо-женщина: 1984" покажут через две недели
Известно, когда выйдут трейлеры "Дюны" и "Чудо-женщины: 1984"

Эшли Грэм в купальниках: первая фотосессия после родов (Фото)

Эшли Грэм в купальниках: первая фотосессия после родов (Фото)
Обновлено 22:14 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Американская plus-size модель снялась в рекламе купальников спустя полгода после родов.

На днях plus-size модель показала свою фигуру после рождения ребенка, снявшись в новой рекламной кампании купальников, которую Эшли разработала совместно с брендом Swimsuits For All.

Фотографом Эшли выступил ее муж Джастин Эрвин, съемка проходила в родной для Грэм Небраске спустя полгода после рождения ее первенца Айзека.

Готовые снимки не стали обрабатывать в фотошопе, и это была принципиальная позиция Грэм: "Здесь я показала свои особенности, и я горжусь ими!"

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) on

Женщины спасут мир: украинские знаменитости приняли участие в глобальном флешмобе

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Swimsuits For All (@swimsuitsforall) on

Кроме этого, модель отметила, что новая коллекция купальников придаст уверенности многим девушкам.

"После этой фотосессии я почувствовала себя такой уверенной и сильной. Я увидела, что я выгляжу хорошо, я чувствую себя хорошо. Я - мама, и это мое новое тело", - подытожила Грэм.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Swimsuits For All (@swimsuitsforall) on

Как сообщалось ранее, модель plus-size Эшли Грэм второй раз после родов стала звездой Harper's Bazaar.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фотосессия, Эшли Грэм, Swimsuits For All.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Под Харьковом военный вертолет пролетел так низко над водоемом, что опрокинул лодку с отдыхающими
02 Покушай жиденького: так ли полезны супы, как говорят нам бабушки
03 Больше не значит лучше: длительность жизни связали с уровнем железа в крови
04 "Корона" не помешала: Настя Ивлеева похвасталась новеньким Lamborghini (Фото)
05 Дело об угрозах Зеленскому: Федине вручили обвинительный акт
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ОБСЕ посчитала число жертв войны на Донбассе с начала года
ОБСЕ посчитала число жертв войны на Донбассе с начала года
На Донбассе сегодня тихо, боевики прекратили обстрелы
На Донбассе сегодня тихо
В Румынии опять антирекорд по COVID-19
В Румынии опять антирекорд по COVID-19
Курбан-байрам 2020: история и особенности праздника
Курбан-байрам 2020: история и особенности праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь