Эшли Грэм в купальниках: первая фотосессия после родов (Фото)

Американская plus-size модель снялась в рекламе купальников спустя полгода после родов.

На днях plus-size модель показала свою фигуру после рождения ребенка, снявшись в новой рекламной кампании купальников, которую Эшли разработала совместно с брендом Swimsuits For All.

Фотографом Эшли выступил ее муж Джастин Эрвин, съемка проходила в родной для Грэм Небраске спустя полгода после рождения ее первенца Айзека.

Готовые снимки не стали обрабатывать в фотошопе, и это была принципиальная позиция Грэм: "Здесь я показала свои особенности, и я горжусь ими!"

View this post on Instagram A post shared by A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) on Jul 29, 2020 at 8:19am PDT

View this post on Instagram A post shared by Swimsuits For All (@swimsuitsforall) on Jul 29, 2020 at 6:00am PDT

Кроме этого, модель отметила, что новая коллекция купальников придаст уверенности многим девушкам.

"После этой фотосессии я почувствовала себя такой уверенной и сильной. Я увидела, что я выгляжу хорошо, я чувствую себя хорошо. Я - мама, и это мое новое тело", - подытожила Грэм.

View this post on Instagram A post shared by Swimsuits For All (@swimsuitsforall) on Jul 30, 2020 at 5:55am PDT

Как сообщалось ранее, модель plus-size Эшли Грэм второй раз после родов стала звездой Harper's Bazaar.