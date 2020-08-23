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Хайди Клум судится с бывшем мужем Силом за детей: детали

Хайди Клум судится с бывшем мужем Силом за детей: детали
Обновлено 15:52 Сегодня Телеграф
Известная немецкая модель Хайди Клум обратилась в суд с просьбой провести срочное слушание относительно ее экс-мужа Сила.

47-летняя модель Хайди Клум подала заявление на срочное слушание в суд, в котором утверждает, что ее 57-летний бывший супруг Сил не хочет, чтобы их дети отправились в Европу.

По словам модели, ей нужно уехать на съемки в Германию, и она решила взять детей с собой. Но Сил был против такого решения, потому что его беспокоит ситуация с коронавирусной пандемией.

Клум требует срочного судебного разбирательства, которое позволило бы ей вместе с семьей поехать в Европу для съемок "Топ-модель по-немецки".

Сил и Хайди Клум с детьми

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Напомним, что пара воспитывает четверых детей: 16-летнего Лени, 14-летнего Генри, 13-летнего Йохана и 10-летнюю Лу.

Как сообщалось ранее, 3 августа Хайди Клум трогательно поздравила молодого мужа, гитариста немецкой группы Tokio Hotel Тома Каулитца, с годовщиной свадьбы. Стоит отметить, что музыкант младше своей избранницы на 17 лет.

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Дети, Seal, Хайди Клум, Сил.

Автор:

Телеграф
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