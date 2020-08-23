Легендарный журналист Ларри Кинг похоронил двоих детей за две недели

Американский 86-летний телеведущий Ларри Кинг рассказал о том, что недавно потерял сразу двух детей, которые скончались с разницей в несколько недель.

Непростой период сейчас переживает легендарный теле- и радиоведущий Ларри Кинг. Двое детей знаменитости умерли с разницей в несколько недель. Об этом заявил сам Кинг несколько часов назад на своей официальной странице в Инстаграм.

На прошлой неделе скоропостижно скончался его сын Энди Кинг, а в этот четверг из жизни ушла и его дочь Чайя, которая боролась с раком легких.

"Потерять их кажется таким неправильным. Ни один родитель не должен хоронить ребенка", - написал Кинг.

View this post on Instagram A post shared by Larry King (@larrykingnow) on Aug 22, 2020 at 5:50pm PDT

Ларри поблагодарил неравнодушных за сочувствие и добавил, что его семье нужно некоторое время, чтобы прийти в себя после потери.

Как сообщалось ранее, в прошлом году американский журналист Ларри Кинг перенес инфаркт. Тогда он попал в больницу со стенокардией.

Позже, мужчина подал на развод со своей седьмой женой, 59-летней актрисой Шоун Кинг.