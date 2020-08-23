Легендарный журналист Ларри Кинг похоронил двоих детей за две недели

Непростой период сейчас переживает легендарный теле- и радиоведущий Ларри Кинг. Двое детей знаменитости умерли с разницей в несколько недель. Об этом заявил сам Кинг несколько часов назад на своей официальной странице в Инстаграм.
На прошлой неделе скоропостижно скончался его сын Энди Кинг, а в этот четверг из жизни ушла и его дочь Чайя, которая боролась с раком легких.
"Потерять их кажется таким неправильным. Ни один родитель не должен хоронить ребенка", - написал Кинг.
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Ларри поблагодарил неравнодушных за сочувствие и добавил, что его семье нужно некоторое время, чтобы прийти в себя после потери.
Как сообщалось ранее, в прошлом году американский журналист Ларри Кинг перенес инфаркт. Тогда он попал в больницу со стенокардией.
Позже, мужчина подал на развод со своей седьмой женой, 59-летней актрисой Шоун Кинг.