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Легендарный журналист Ларри Кинг похоронил двоих детей за две недели

Легендарный журналист Ларри Кинг похоронил двоих детей за две недели
Обновлено 14:04 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Американский 86-летний телеведущий Ларри Кинг рассказал о том, что недавно потерял сразу двух детей, которые скончались с разницей в несколько недель.

Непростой период сейчас переживает легендарный теле- и радиоведущий Ларри Кинг. Двое детей знаменитости умерли с разницей в несколько недель. Об этом заявил сам Кинг несколько часов назад на своей официальной странице в Инстаграм.

На прошлой неделе скоропостижно скончался его сын Энди Кинг, а в этот четверг из жизни ушла и его дочь Чайя, которая боролась с раком легких.

"Потерять их кажется таким неправильным. Ни один родитель не должен хоронить ребенка", - написал Кинг.

 
 
 
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Ларри поблагодарил неравнодушных за сочувствие и добавил, что его семье нужно некоторое время, чтобы прийти в себя после потери.

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Как сообщалось ранее, в прошлом году американский журналист Ларри Кинг перенес инфаркт. Тогда он попал в больницу со стенокардией.

Позже, мужчина подал на развод со своей седьмой женой, 59-летней актрисой Шоун Кинг.

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Дети, Смерть, Ларри Кинг.

Автор:

Телеграф
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