Американский журналист Ларри Кинг перенес инфаркт

Новости шоу бизнеса: 25 апреля у популярного журналиста остановилось сердце.

Американский телеведущий Ларри Кинг, которому в этом году исполнится 86 лет, попал в больницу со стенокардией - ощущением дискомфорта за грудиной. Об этом 29 апреля сообщает CNN.

Телеканал отмечает, что на 25 апреля Кингу была назначена ангиопластика (процедура открытия пораженной артерии с помощью стентов), но он обратился в клинику раньше из-за неприятных ощущений. В результате медики успешно вставили стенты.

Сейчас Кинг проходит послеоперационную реабилитацию. Его намерены выписать из больницы в ближайшее время. Телеведущий пребывает в хорошем расположении духа, отмечает CNN.

Врачи подчеркивают, что сообщения о сердечном приступе у Кинга не соответствуют действительности.

Ларри Кинг - американский тележурналист, с 1985 года по 2010-й вел ток-шоу Larry King Live. С июля 2012 года - ведущий программы Larry King Now.