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Кейт Миддлтон получила особенный подарок от королевы Елизаветы

Кейт Миддлтон получила особенный подарок от королевы Елизаветы
11:27 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса: Для Кейт Миддлтон это не только большая честь, но и особый подарок, так как Елизавета II присвоила ей звание Дамы в день восьмой годовщины свадьбы с принцем Уильямом.

В этот понедельник Кенсингтонский дворец и поклонники поздравили герцогов Кембриджских с восьмой годовщиной свадьбы. К поздравлениям присоединилась и королева елизавета II, которая в честь этого события сделала Кейт Миддлтон почетный подарок — наградила ее титулом Дамы Большого креста Королевского Викторианского ордена.

Орден был основан королевой Викторией в 1896 году. Королева лично вручает его, тем самым поощряя награждаемого за служение монаршей семье. Подобная награда подчеркнула особую связь герцогини Кембриджской с елизаветой II и привела многих поклонников в восторг. Прежде титула Дамы удостаивались жена принца Чарльза герцогиня Корнуольская Камилла, графиня Уэссекская Софи, а также принцесса Анна.

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Напомним, супруги сочетались браком 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве. Эта неделя для герцогов Кембриджских обещает быть насыщенной на знаменательные события, ведь Кейт и Уильям предстоит отпраздновать не только годовщину и новый титул герцогини, но и день рождения принцессы Шарлотты, которой 2 мая исполнится четыре года.

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Кейт Миддлтон, Знаменитости, Королевская семья, Королева Елизавета.
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