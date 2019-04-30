Кейт Миддлтон получила особенный подарок от королевы Елизаветы

Новости шоу бизнеса: Для Кейт Миддлтон это не только большая честь, но и особый подарок, так как Елизавета II присвоила ей звание Дамы в день восьмой годовщины свадьбы с принцем Уильямом.

В этот понедельник Кенсингтонский дворец и поклонники поздравили герцогов Кембриджских с восьмой годовщиной свадьбы. К поздравлениям присоединилась и королева елизавета II, которая в честь этого события сделала Кейт Миддлтон почетный подарок — наградила ее титулом Дамы Большого креста Королевского Викторианского ордена.

Орден был основан королевой Викторией в 1896 году. Королева лично вручает его, тем самым поощряя награждаемого за служение монаршей семье. Подобная награда подчеркнула особую связь герцогини Кембриджской с елизаветой II и привела многих поклонников в восторг. Прежде титула Дамы удостаивались жена принца Чарльза герцогиня Корнуольская Камилла, графиня Уэссекская Софи, а также принцесса Анна.

Напомним, супруги сочетались браком 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве. Эта неделя для герцогов Кембриджских обещает быть насыщенной на знаменательные события, ведь Кейт и Уильям предстоит отпраздновать не только годовщину и новый титул герцогини, но и день рождения принцессы Шарлотты, которой 2 мая исполнится четыре года.