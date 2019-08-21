Скачать
Среда, 21.08.2019
Турчинов: Приглашение России на G7 поддержит российскую агрессию
Турчинов: Приглашение России на G7 поддержит российскую агрессию
Украинские моряки останутся под стражей до 16 октября
Украинские моряки останутся под стражей до 16 октября
Ковалев - Ярд: где и когда смотреть бой
Ковалев - Ярд: где и когда смотреть бой
Танцы со звездами 2019: одна из участниц травмировалась
Танцы со звездами 2019: одна из участниц травмировалась

Ларри Кинг подал на развод со своей седьмой женой: подробности

Ларри Кинг подал на развод со своей седьмой женой: подробности
17:45 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости шоу бизнеса:Американский тележурналист Ларри Кинг в возрасте 85-ти лет решил изменить свою личную жизнь и подал на развод с 59-летней актрисой Шоун Кинг.

Знаменитая супружеская пара прожила в браке 22 года.

О расставании американской актрисы и ведущего популярной программы сообщает издание The Blast.

Тележурналист Ларри Кинг решил расторгнуть брак с 59-летней Шоун Саутвик после 22 лет брака. Причиной развода звезда указал "непримиримые разногласия", однако фанаты пары подозревают, что у них были напряженные отношения и из-за распределения имущества, а также по причине измены Шоун.

В 2010 году звезды уже намеревались расстаться, однако ей удалось примириться и забрать заявление из суда. Согласно слухам, тогда причиной скандалов стал роман Шоун Саутвик (Кинг по мужу, LifeStyle 24) с тренером их сыновей по бейсболу. В 2016 году по сети вновь ширились слухи об отношениях жены Ларри Кинга с близким другом принцессы Дианы Ричардом Грином. Однако тогда супруги также пережили сложный период.

Развод Майли Сайрус и Лиама Хемсворта: причины

А на днях Ларри Кинг, который, как заявляют инсайдеры был очень несчастен в браке на протяжении последних 10 лет, таки решился на развод. Пара прожила в браке с 1997 года, в котором родилось двое сыновей. Шоун Саутвик была восьмой женой тележурналиста.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Развод, Расставание, Ларри Кинг, Тележурналист, Шоун Кинг.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Парубий отправится в Литву: подробности
02 Гороскоп на завтра, 21 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Гороскоп на сегодня, 21 августа 2019: все знаки Зодиака
04 Главные события 20 августа: Гройсман и Нетаньяху, указ Зеленского, кандидаты на пост спикера Верховной Рады
05 Красивые поздравление с днем рождения 21 августа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Энергосистема Украины может функционировать без топлива из РФ
Энергосистема Украины может функционировать без топлива из РФ
Прогноз погоды на 21-22 августа: теплая погода не покидает Украину
Прогноз погоды на 21-22 августа
Заряжайся на вокзалах и в поездах: Укрзализныця установит розетки с USB-портами
Укрзализныця установит розетки с USB-портами
Ларри Кинг подал на развод со своей седьмой женой: подробности
Ларри Кинг подал на развод со своей седьмой женой: подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь