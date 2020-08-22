"Одно из любимых занятий Келли": Джон Траволта опубликовал первое видео после смерти жены

Американский актер Джон Траволта впервые с момента смерти жены проявил активность в социальных сетях.

Голливудский актер Джон Траволта опубликовал на своей официальной странице в Инстаграм видео, где танцует медленный танец с дочкой Эллой.

"Моя дочь Элла и я танцуем в память о маме. Одним из самых любимых занятий Келли было танцевать со мной", - написал актер.

View this post on Instagram A post shared by John Travolta (@johntravolta) on Aug 21, 2020 at 7:42pm PDT

Напомним, 12 июля не стало актрисы и единственной супруги Джона Траволты Келли Престон. 57-летняя женщина скончалась от рака груди, который долгое время скрывала от публики.

View this post on Instagram A post shared by John Travolta (@johntravolta) on May 10, 2020 at 11:49am PDT

Звезды познакомились с друг другом в конце 80-х, а осенью 1991 года Траволта и Престон поженились. Супруги имели троих детей - сына Джетта, дочь Эллу и сына Бена. Старший сын актера, Джетт Траволта, погиб 2 января 2009 года в возрасте 16-ти лет в результате эпилептического припадка.