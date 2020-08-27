В деревянном ящике с керамической пантерой: Белла Хадид снялась обнаженной для рекламы Burberry

23-летняя Белла Хадид опубликовала первые кадры из нового рекламного кампейна на своей странице в Instagram.
На одном из снимков Хадид позировала полностью обнаженной, прикрываясь сумкой молочного цвета с оранжевыми вставками и карманом, украшенным логотипом бренда. На других кадрах супермодель предстала в стильных образах, каждый из которых был дополнен сумкой The Pocket Bag.
Хадид позировала в деревянном ящике с керамической моделью пантеры в натуральную величину.
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Автором рекламной фотосессии выступил культовый дуэт фотографов Инез ван Ламсвеерде и Винуд Матадин.
По словам креативного директора Burberry, итальянского модельера Риккардо Тиши, в новой коллекции он стремился придать классической сумке дома моды "современное звучание".
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@burberry Thank you @riccardotisci17 , Thank you @inezandvinoodh , Thank you @isamayaffrench , Thank you @hairbychristiaan , Thank you @katy_england
"Мне всегда нравилось возвращаться к архивам, где я и нашел вдохновение для The Pocket Bag. Я знал, что мне нужно дать The Pocket Bag мощную современную энергию", — заявил он, комментируя новую коллекцию.