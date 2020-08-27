В деревянном ящике с керамической пантерой: Белла Хадид снялась обнаженной для рекламы Burberry

Американская супермодель возглавила рекламную кампанию коллекции сумок The Pocket Bag от британского дома моды Burberry.

23-летняя Белла Хадид опубликовала первые кадры из нового рекламного кампейна на своей странице в Instagram.

На одном из снимков Хадид позировала полностью обнаженной, прикрываясь сумкой молочного цвета с оранжевыми вставками и карманом, украшенным логотипом бренда. На других кадрах супермодель предстала в стильных образах, каждый из которых был дополнен сумкой The Pocket Bag.

Хадид позировала в деревянном ящике с керамической моделью пантеры в натуральную величину.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bella (@bellahadid) 26 Авг 2020 в 10:35 PDT

Автором рекламной фотосессии выступил культовый дуэт фотографов Инез ван Ламсвеерде и Винуд Матадин.

По словам креативного директора Burberry, итальянского модельера Риккардо Тиши, в новой коллекции он стремился придать классической сумке дома моды "современное звучание".

"Мне всегда нравилось возвращаться к архивам, где я и нашел вдохновение для The Pocket Bag. Я знал, что мне нужно дать The Pocket Bag мощную современную энергию", — заявил он, комментируя новую коллекцию.