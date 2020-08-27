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"Лелею это время": беременная Джиджи Хадид показала нежные снимки, продемонстрировав свой животик

"Лелею это время": беременная Джиджи Хадид показала нежные снимки, продемонстрировав свой животик
16:08 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram
Супермодель решила устроить перед родами нежную фотосессию.

25-летняя Джиджи Хадид долгое время скрывала свою беременность. Модель редко появлялась в соцсетях и не комментировала свое особое положение. На днях девушка решила сделать исключение и поделилась кадрами с недавней фотосессии, на которых продемонстрировала свои изменившиеся формы.

Несколько черно-белых снимков знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram.

"Лелею это время. Спасибо за вашу любовь и хорошие пожелания. Никогда не забуду, как создавались эти особенные для меня фото с моими друзьями", - написала Хадид, упомянув фотографов и визажистов, которые помогли ей провести эту съемку.

 
 
 
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Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid)

Для красивых кадров Джиджи примерила два образа. Первое платье - свободного кроя с воланами из полупрозрачной ткани. Второе - длинное, облегающее внушительных размеров животик.

 
 
 
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7.26.20 

Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid)

 
 
 
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growin an angel :)

Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid)

Модель Джиджи Хадид умилила поклонников снимком со своим бойфрендом

О беременности модели стало известно в апреле этого года. Как сообщают западные СМИ, у Джиджи родится дочь. Отцом будущей малышки является музыкант Зейн Малик.

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Все по теме:

Беременность, Модель, супермодель, Джиджи Хадид.

Автор:

Телеграф
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&quot;Лелею это время&quot;: беременная Джиджи Хадид показала нежные снимки, продемонстрировав свой животик
"Лелею это время": беременная Джиджи Хадид показала нежные снимки, продемонстрировав свой животик
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