"Лелею это время": беременная Джиджи Хадид показала нежные снимки, продемонстрировав свой животик

Супермодель решила устроить перед родами нежную фотосессию.

25-летняя Джиджи Хадид долгое время скрывала свою беременность. Модель редко появлялась в соцсетях и не комментировала свое особое положение. На днях девушка решила сделать исключение и поделилась кадрами с недавней фотосессии, на которых продемонстрировала свои изменившиеся формы.

Несколько черно-белых снимков знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram.

"Лелею это время. Спасибо за вашу любовь и хорошие пожелания. Никогда не забуду, как создавались эти особенные для меня фото с моими друзьями", - написала Хадид, упомянув фотографов и визажистов, которые помогли ей провести эту съемку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid) 26 Авг 2020 в 6:09 PDT

Для красивых кадров Джиджи примерила два образа. Первое платье - свободного кроя с воланами из полупрозрачной ткани. Второе - длинное, облегающее внушительных размеров животик.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 7.26.20 Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid) 26 Авг 2020 в 6:07 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram growin an angel :) Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid) 26 Авг 2020 в 6:06 PDT

О беременности модели стало известно в апреле этого года. Как сообщают западные СМИ, у Джиджи родится дочь. Отцом будущей малышки является музыкант Зейн Малик.