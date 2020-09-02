Анна Саливанчук стала мамой во второй раз: актриса поделилась трогательным видео с родов (Видео)

Звезда комедийного сериала "Одного разу під Полтавою", родила второго ребенка. Роды прошли 1 сентября в одной из частных клиник Киева.

Радостной новостью знаменитость поделилась на личной странице в Instagram. Актриса рассказала, что родила красивого здорового сына, а также показала видео появления на свет малыша.

Анна призналась, что сначала ей было страшно выкладывать ролик, но потом решила, что будет полностью открыта перед своими поклонниками.

"Если честно я немного волновалась, потому что ничего не скрывала от вас. И все показывала! А это такое таинство, которое, сказала бы я раньше, нельзя показывать. Разве что после того как, уже все произойдет. Мне было страшновато, вдруг кто-то позавидует, не так посмотрит, подумает, сглазит! Но теперь я в это не верю и даже в голову не пускаю такие мысли! Не боюсь показывать вам свою жизнь и делиться всеми радостями и печалями!", - написала Саливанчук.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Саливанчук Анна (@salivanchuk.anna) 1 Сен 2020 в 9:22 PDT

Анна Саливанчук замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым. В июле этого года пара отпраздновала пятую годовщину венчания. Для супругов новорожденный малыш стал вторым ребенком. Они также воспитывают старшего сына Глеба - мальчик появился на свет в 2015 году.