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Анна Саливанчук стала мамой во второй раз: актриса поделилась трогательным видео с родов (Видео)

Анна Саливанчук стала мамой во второй раз: актриса поделилась трогательным видео с родов (Видео)
13:15 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram
Звезда комедийного сериала "Одного разу під Полтавою", родила второго ребенка. Роды прошли 1 сентября в одной из частных клиник Киева.

Радостной новостью знаменитость поделилась на личной странице в Instagram. Актриса рассказала, что родила красивого здорового сына, а также показала видео появления на свет малыша.

Анна призналась, что сначала ей было страшно выкладывать ролик, но потом решила, что будет полностью открыта перед своими поклонниками.

"Если честно я немного волновалась, потому что ничего не скрывала от вас. И все показывала! А это такое таинство, которое, сказала бы я раньше, нельзя показывать. Разве что после того как, уже все произойдет. Мне было страшновато, вдруг кто-то позавидует, не так посмотрит, подумает, сглазит! Но теперь я в это не верю и даже в голову не пускаю такие мысли! Не боюсь показывать вам свою жизнь и делиться всеми радостями и печалями!", - написала Саливанчук.

 
 
 
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Публикация от Саливанчук Анна (@salivanchuk.anna)

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Анна Саливанчук замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым. В июле этого года пара отпраздновала пятую годовщину венчания. Для супругов новорожденный малыш стал вторым ребенком. Они также воспитывают старшего сына Глеба - мальчик появился на свет в 2015 году.

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Все по теме:

Беременность, Актриса, Анна Саливанчук.

Автор:

Телеграф
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