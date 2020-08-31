Уже точно: актриса Эмма Робертс подтвердила свою беременность

Звезда сериала "Американская история ужасов" показала беременный животик.

Актриса Эмма Робертс впервые заговорила о своей беременности. На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала серию трогательных снимков, на которых позирует в белом платье, нежно обнимая свой округлившийся живот.

На снимках также можно заметить и будущего отца малыша — бойфренда Эммы, 35-летнего актера Гаррета Хедлунда.

Серией снимков, актриса не только подтвердила свою беременность, но и рассекретила пол первенца.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Me...and my two favorite guys Публикация от Emma Roberts (@emmaroberts) 30 Авг 2020 в 8:44 PDT

"Я… и два моих любимых парня", — написала Робертс в подписи к посту. Выходит, что они с бойфрендом ждут мальчика.