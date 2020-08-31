Скачать
Понедельник, 31.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
У президента отреагировали на скандальное заявлений Фокина по Донбассу
У президента отреагировали на скандальное заявлений Фокина по Донбассу
Новый учебный год: как будут учиться в разных карантинных зонах
Новый учебный год: как будут учиться в разных карантинных зонах
Динамо узнало соперника в Лиге чемпионов
Динамо узнало соперника в Лиге чемпионов
31 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
31 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Уже точно: актриса Эмма Робертс подтвердила свою беременность

Уже точно: актриса Эмма Робертс подтвердила свою беременность
13:05 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Звезда сериала "Американская история ужасов" показала беременный животик.

Актриса Эмма Робертс впервые заговорила о своей беременности.  На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала серию трогательных снимков, на которых позирует в белом платье, нежно обнимая свой округлившийся живот.

На снимках также можно заметить и будущего отца малыша — бойфренда Эммы, 35-летнего актера Гаррета Хедлунда.

Серией снимков, актриса не только подтвердила свою беременность, но и рассекретила пол первенца.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Me...and my two favorite guys 

Публикация от Emma Roberts (@emmaroberts)

"Лелею это время": беременная Джиджи Хадид показала нежные снимки, продемонстрировав свой животик

"Я… и два моих любимых парня", — написала Робертс в подписи к посту. Выходит, что они с бойфрендом ждут мальчика.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Беременность, Актриса, Эмма Робертс.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Рано начала радоваться": заболевшая COVID-19 Маричка Падалко рассказала о своем состоянии
02 Если ослаблен иммунитет: главные признаки
03 Опрос: каждая третья семья в Украине отказывает себе во всем необходимом, кроме пищи
04 Карантинные зоны: в Миздраве обновили список городов и ограничений
05 Принца Гарри и Меган Маркл хотят лишить герцогских титулов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На границах с Венгрией и Румынией образовались огромные очереди
На границах с Венгрией и Румынией образовались огромные очереди
&quot;Особый статус&quot; для всего Донбасса: Аваков напомнил Фокину, что украинские солдаты гибнут за свою землю
Аваков назвал заявления Фокина в Минске провокацией
Выборы и протесты в Беларуси: страны Балтии ввели персональные санкции
Выборы и протесты в Беларуси: страны Балтии ввели персональные санкции
Счастливые: Шакира поделилась романтичными снимками с Жераром Пике
Счастливые: Шакира поделилась романтичными снимками с Жераром Пике
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь