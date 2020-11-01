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Как уберечься от COVID-19: Тина Кароль поделилась своими лайфхаками

Как уберечься от COVID-19: Тина Кароль поделилась своими лайфхаками
Обновлено 19:25 Сегодня Телеграф Фото: instagram Фан. Тины Кароль

Украинская певица Тина Кароль, которая в августе почтила память своего умершего от рака мужа Евгения Огира, поделилась собственными секретами того, как уберечься от COVID-19.

Так, в программе "Светская жизнь" с Екатериной Осадчей одна из самых роскошных представительниц украинского шоу-бизнеса рассказала, что нужно использовать, чтобы не подхватить вирус.

"Я берегусь. Есть масло черного тмина. Это мой помощник. Благодаря этому маслу не поселяются никакие бактерии в организме. Пожалуйста гуглите, покупайте, защищайтесь. Есть такая обыкновенная вещь как пихта, этот воск ее. Это витамин С, это бустер иммунный. Берите и своим деткам, и себе. Это помогает мне держаться в строю", - рассказала Тина.

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Также певица рассказала, как относится к полупустой аудитории зала во время карантинных ограничений.

"Ну, что скажу, людям лучше так. Им больше места для танцев. Мне все равно - я этим живу и гордость никак не задействована в этом вопросе. Главное, чтобы все были здоровы после концерта", - призналась исполнительница.

Как ранее сообщал "Телеграф", в июле 2020 года от президента Украины Владимира Зеленского Тина Кароль получила орден княгини Ольги III степени, а в сентябре стало известно о получении артисткой именной звезды на алее славы в центре Киева.

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Все по теме:

Тина Кароль, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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