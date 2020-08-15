Тина Кароль трогательно почтила память супруга в день его рождения (Фото)

14 августа 2020 года Евгению Огиру могло исполниться 40 лет. Певица в день рождения покойного мужа поделилась архивным фото с любимым, верность которому сохраняет даже после его смерти.

Украинская певица Тина Кароль поделилась трогательной публикацией в день рождения ушедшего из жизни мужа Евгения Огира - 14 августа продюсеру могло исполниться 40 лет.

Так, в Instagram Stories исполнительницы появилась черно-белая фотография из личного архива, на которой она оставила важные слова. "Мой мир. Всегда 33. Всегда с нами. Учитель, наставник, навеки проводник. Женя. Твой день", - написала Тина.

Евгений Огир ушел из жизни 28 апреля 2013 года в одной из больниц Киева, не дожив до своего 33-летия несколько месяцев. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Состояние продюсера оценивалось как тяжелое, бессильными оказались и зарубежные специалисты.

С тех пор как певица похоронила мужа, она так и не вышла замуж. Всю свою любовь и тепло артистка дарит только одному мужчине - их совместному сыну Вениамину. Сегодня мальчику 11 лет и он живет и учится в Великобритании.

Сын Тины Кароль растет настоящей копией своего отца и каждый день напоминает ей о погибшем муже.

View this post on Instagram A post shared by Тина Кароль (@tinakarol_fantina) on Aug 6, 2020 at 4:17am PDT

"Веня - копия отца. В характере, поведении, чертах лица. Я всегда вижу своего мужа перед собой. Настолько они похожи, что порой щемит сердце. Сложно, но я горжусь и радуюсь", - рассказывала ранее певица.

Напомним, недавно Тина Кароль в Instagram-stories поделилась уникальным свадебным видео с Евгением Огиром.