В певицы Alyosha и Тараса Тополи родился ребенок: фото счастливых родителей

Украинская певица Alyosha поделилась радостной новостью - она снова стала мамой. О пополнении в семье счастливая мама сообщила на своей официальной странице в Instagram.
"Ну наконец-то! Наша Мария Тарасовна Тополька родилась. Похожая так на папу!" - написала счастливая мама.
Аlyosha также опубликовала снимок из роддома, где позирует вместе с мужем и дочерью.
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Напомним, что Тарас Тополя и Alyosha воспитывают еще двух старших сыновей - 7-летнего Романа и 4-летнего Марка.
Как сообщалось ранее, на днях украинская певица выпустила колыбельную в честь рождения дочери.