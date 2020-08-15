В певицы Alyosha и Тараса Тополи родился ребенок: фото счастливых родителей

Звездные супруги исполнителей Тарас Тополя и Alyosha в третий раз стали родителями.

Украинская певица Alyosha поделилась радостной новостью - она снова стала мамой. О пополнении в семье счастливая мама сообщила на своей официальной странице в Instagram.

"Ну наконец-то! Наша Мария Тарасовна Тополька родилась. Похожая так на папу!" - написала счастливая мама.

Аlyosha также опубликовала снимок из роддома, где позирует вместе с мужем и дочерью.

View this post on Instagram A post shared by ALYOSHA (@alyoshasinger) on Aug 15, 2020 at 12:21am PDT

Напомним, что Тарас Тополя и Alyosha воспитывают еще двух старших сыновей - 7-летнего Романа и 4-летнего Марка.

Как сообщалось ранее, на днях украинская певица выпустила колыбельную в честь рождения дочери.