Скачать
Суббота, 15.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Эпидемия COVID-19: в Украине уже почти 90 тыс случаев заражения
Эпидемия COVID-19: в Украине уже почти 90 тыс случаев заражения
Протесты в Минске: суббота в столице началась с цепи солидарности
Протесты в Минске: суббота в столице началась с цепи солидарности
Тотальное деклассирование - в обзоре матча Барселона - Бавария (Видео)
Тотальное деклассирование - в обзоре матча Барселона - Бавария (Видео)
15 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
15 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

В певицы Alyosha и Тараса Тополи родился ребенок: фото счастливых родителей

В певицы Alyosha и Тараса Тополи родился ребенок: фото счастливых родителей
Обновлено 12:16 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Звездные супруги исполнителей Тарас Тополя и Alyosha в третий раз стали родителями.

Украинская певица Alyosha поделилась радостной новостью - она снова стала мамой. О пополнении в семье счастливая мама сообщила на своей официальной странице в Instagram.

"Ну наконец-то! Наша Мария Тарасовна Тополька родилась. Похожая так на папу!" - написала счастливая мама.

Аlyosha также опубликовала снимок из роддома, где позирует вместе с мужем и дочерью.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by ALYOSHA (@alyoshasinger) on

"Показуха": Владимир Остапчук опозорился подарком для своей возлюбленной (Фото)

Напомним, что Тарас Тополя и Alyosha воспитывают еще двух старших сыновей - 7-летнего Романа и 4-летнего Марка.

Как сообщалось ранее, на днях украинская певица выпустила колыбельную в честь рождения дочери.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дети, Alyosha, Тарас Тополя.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Барселона 2:8 Бавария: события матча (Видео)
02 Итоги 14 августа: коронавирус в Украине и не утихающие протесты в Беларуси
03 Бавария растоптала Барселону в четвертьфинале Лиги чемпионов (Видео)
04 Какао: как выбрать и кому можно пить без вреда для здоровья
05 "Показуха": Владимир Остапчук опозорился подарком для своей возлюбленной (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В столице за минувшие сутки COVID-19 заразились 232 человека
В столице за минувшие сутки COVID-19 заразились 232 человека
Штаб ООС: боевики РФ четыре раза нарушали &quot;тишину&quot;
Штаб ООС: боевики РФ четыре раза нарушали "тишину"
Сперва дожди и грозы, а потом жара: чем &quot;удивит&quot; прогноз на выходные
Сперва дожди и грозы, а потом жара: чем "удивит" прогноз на выходные
Не вышла из комы: в Москве скончалась Валентина Легкоступова
Не вышла из комы: в Москве скончалась Валентина Легкоступова
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь