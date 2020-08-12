"Невже це не диво": Alyosha выпустила колыбельную для дочери (Видео)

Украинская певица совсем скоро в третий раз станет мамой. В честь рождения доченьки она написала колыбельную.

Невероятно нежную песню Alyosha опубликовала на своей странице в Инстаграм. Колыбельная с первых нот покоряет сердце. Песня вышла очень лирической и мелодичной.

"Коли ти прийдеш, я стану найщасливішою" - так начинается новая композиция. Со слов песни понятно, что Alyosha с нетерпением ждет на появление малышки.

"Берегите детей! Спасайте детей! Помогайте детям! Оставайтесь детьми в душе! Для ваших ушек колыбельная от Alyosha", – подписала видео артистка.

Поклонники в восторге от новой композиции певицы. Они не скрывают своего восхищения и делятся своими впечатлениями в комментариях. "Нереально душевная", "Такая нежная", "Голосок, как колокольчик". "Мелодия завораживает", "До мурашек", "Самая нежная песня, которую я когда-либо слышала" - пишут фанаты под видео.

Стоит отметить, что звездная пара, Alyosha и Тарас Тополя, уже готовы к появлению нового члена семьи. Для малышки уже подготовили комнату, а ее братики Марк и Рома во всю "репетируют" роль старших братьев и учатся управлять коляской.