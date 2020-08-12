Скачать
Среда, 12.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине снова вырос суточный прирост COVID-19
В Украине снова вырос суточный прирост COVID-19
Что происходит в Беларуси: хроника событий (обновляется)
Что происходит в Беларуси: хроника событий (обновляется)
Шахтер - Базель: обзор разгрома от горняков 4:1 (Видео)
Шахтер - Базель: обзор разгрома от горняков 4:1 (Видео)
12 августа - Международный день молодежи
12 августа - Международный день молодежи

"Невже це не диво": Alyosha выпустила колыбельную для дочери (Видео)

"Невже це не диво": Alyosha выпустила колыбельную для дочери (Видео)
Обновлено 11:11 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Украинская певица совсем скоро в третий раз станет мамой. В честь рождения доченьки она написала колыбельную.

Невероятно нежную песню Alyosha опубликовала на своей странице в Инстаграм. Колыбельная с первых нот покоряет сердце. Песня вышла очень лирической и мелодичной. 

 "Коли ти прийдеш, я стану найщасливішою" - так начинается новая композиция. Со слов песни понятно, что Alyosha с нетерпением ждет на появление малышки. 

"Берегите детей! Спасайте детей! Помогайте детям! Оставайтесь детьми в душе! Для ваших ушек колыбельная от Alyosha", – подписала видео артистка.

Поклонники в восторге от новой композиции певицы. Они не скрывают своего восхищения и делятся своими впечатлениями в комментариях. "Нереально душевная", "Такая нежная", "Голосок, как колокольчик". "Мелодия завораживает", "До мурашек", "Самая нежная песня, которую я когда-либо слышала" - пишут фанаты под видео. 

Певица Alyosha показала огромный животик в облегающем платье (Фото)

Стоит отметить, что звездная пара, Alyosha и Тарас Тополя, уже готовы к появлению нового члена семьи. Для малышки уже подготовили комнату, а ее братики Марк и Рома во всю "репетируют" роль старших братьев и учатся управлять коляской.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Музыка, Песня, Певица, Alyosha, Колыбельная.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Продолжает соблазнять фанов: Тина Кунаки опубликовала новые сексуальное фото
02 Самый главный прием пищи за день: что нежелательно есть на завтрак
03 Прощаемся с холестерином: продукты, которые способствуют его снижению
04 Компания Xiaomi представила флагманский смартфон Mi 10 Ultra
05 Российская вакцина от COVID-19: в Германии назвали препарат "экспериментом на людях с высоким риском"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
СOVID-19: за сутки выявили более 250 тысяч новых больных
СOVID-19: за сутки выявили более 250 тысяч новых больных
На Донбассе не прекращают стрелять
На Донбассе не прекращают стрелять
Карантин в Украине: в Минздраве объединили некоторые показатели
Карантин в Украине: в Минздраве объединили некоторые показатели
Не нужно ничего особенного: эффективный способ избежания заражения Covid-19
Не нужно ничего особенного: эффективный способ избежания заражения Covid-19
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь