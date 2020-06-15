Тина Кароль выложила видео с собственной свадьбы: "Мой особенный день"

Тина Кароль в Instagram-stories поделилась уникальным свадебным видео с Евгением Огиром.

15 июня 2008 года Тина Кароль впервые вышла замуж за продюсера Евгения Огира.

Стоит отметить, что на момент свадьбы Тина Кароль была беременна своим первенцем Вениамином.

Напомним, Евгений Огир умер от рака желудка в 2013 году. Тина Кароль долго не могла справиться с горем, даже хотела уйти из шоу-бизнеса.

View this post on Instagram A post shared by Тина Кароль Офиц. фан-клуб (@_fantina) on Jun 15, 2020 at 3:35am PDT

View this post on Instagram A post shared by Тина Кароль (@tina_karol) on Jun 15, 2020 at 1:38am PDT

Украинская поп-певица Тина Кароль регулярно делится со своими подписчиками своим времяпрепровождением. Артистка не забывает радовать своих поклонников новыми фото. Исполнительница вместе с сыном Вениамином занимается спортом, изучает английский язык и наслаждается спокойствием.

View this post on Instagram A post shared by Тина Кароль Офиц. фан-клуб (@_fantina) on Jun 13, 2020 at 6:21am PDT

Артистка подогревает слухи о романе с молдавским певцом Даном Баланом. О симпатии между музыкантами заговорили еще в период 9-го сезона "Голоса". Исполнители на финал проекта решили спеть песню "Помнишь".

View this post on Instagram A post shared by Тина Кароль Офиц. фан-клуб (@_fantina) on Jun 4, 2020 at 4:28am PDT

Теперь подписчики музыкантов ломают голову, когда звезды пойдут под венец. Однако многие предполагают, что это, всего лишь, пиар для привлечения внимания к проекту.