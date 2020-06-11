Тина Кароль получила роль в сериале: подробности

Известная певица сыграет в продолжении комедийного сериала "Великие Вуйки".

На днях в Украине объявили о съемках 2 сезона комедийного сериала "Великие Вуйки". Оказалось, что, кроме главных актеров, в видео появятся другие знаменитости. В частности, певица Тина Кароль.

Пока авторы проекта не рассекречивают, какую же роль получила популярная певица. Однако на ТСН уже опубликовали первые кадры со съемочной площадки сериала "Великие Вуйки 2". На снимках Тина Кароль появилась в разноцветном платье с бахромой.

"Первые съемочные дни в сериале выпали на настоящее начало лета. Солнце, друзья-коллеги и творческая атмосфера – это то, чего так не хватало во время карантина. Творческая группа придерживается норм адаптивного карантина, поэтому на площадке не так много актеров, как обычно, но работа и шутки каждого из команды заряжают хорошим настроением", – поделилась Тина Кароль.

А уже на другом снимке артистка позировала рядом с еще одной звездой сериала – Лилией Ребрик. 10 июня актриса призналась, что начала работу над "Великими Вуйками 2" и вскоре предстанет перед зрителями в образе Ирины.