Тина Кароль получила роль в сериале: подробности

На днях в Украине объявили о съемках 2 сезона комедийного сериала "Великие Вуйки". Оказалось, что, кроме главных актеров, в видео появятся другие знаменитости. В частности, певица Тина Кароль.
Пока авторы проекта не рассекречивают, какую же роль получила популярная певица. Однако на ТСН уже опубликовали первые кадры со съемочной площадки сериала "Великие Вуйки 2". На снимках Тина Кароль появилась в разноцветном платье с бахромой.
"Первые съемочные дни в сериале выпали на настоящее начало лета. Солнце, друзья-коллеги и творческая атмосфера – это то, чего так не хватало во время карантина. Творческая группа придерживается норм адаптивного карантина, поэтому на площадке не так много актеров, как обычно, но работа и шутки каждого из команды заряжают хорошим настроением", – поделилась Тина Кароль.
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ТІНА КАРОЛЬ ЗІГРАЄ У ПРОДОВЖЕННІ КОМЕДІЙНОГО СЕРІАЛУ "ВЕЛИКІ ВУЙКИ" Яку роль отримала артистка, поки таємниця "Перші знімальні дні у серіалі випали на справжній початок літа. Сонце, друзі-колеги й творча атмосфера – це те, чого так бракувало під час карантину. Творча група дотримується норм адаптивного карантину, тож на майданчику не так багато акторів, як зазвичай, але робота і жарти кожного з команди заряджають гарним настроєм. Ми з Юрою Горбуновим виросли на Івано-Франківщині та вже давно дружимо, у нас багато спільного. Тому на майданчику "Великих Вуйок" я почуваюся ніби в родинному колі" -поділилася враженнями від участі у проєкті Кароль- Прем'єра комедійної історії "Великі Вуйки" на "1+1" запланована на осінь. #tinakarol #TinaKarol #Tina #тинакароль #ТинаКароль #тінакароль #тиночка #фантина #фантіна #fantina #фантиналюбиттину #фантинаповсемумиру #сериал #ЮрийГорбунов #съемки #ВеликіВуйки #1plus1 #тинеодин #одинплюсодин #серіал #зйомки #артистка #актриса #комедия #майданчик #съемочнаяплощадка #комедийныйсериал #лето #продолжение #продовження
А уже на другом снимке артистка позировала рядом с еще одной звездой сериала – Лилией Ребрик. 10 июня актриса призналась, что начала работу над "Великими Вуйками 2" и вскоре предстанет перед зрителями в образе Ирины.