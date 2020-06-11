Скачать
Четверг, 11.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Шмыгаль назвал условия для ужесточения карантина
Шмыгаль назвал условия для ужесточения карантина
Достижения нового Кабмина за 100 дней работы: отчет Шмыгаля (Видео)
100 дней Кабмина: отчет Шмыгаля (Видео)
Ребров ответил на вопрос о Фенербахче
Ребров ответил на вопрос о Фенербахче
Тина Кароль получила роль в сериале: подробности
Тина Кароль получила роль в сериале: подробности

Тина Кароль получила роль в сериале: подробности

Тина Кароль получила роль в сериале: подробности
16:17 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram
Известная певица сыграет в продолжении комедийного сериала "Великие Вуйки".

На днях в Украине объявили о съемках 2 сезона комедийного сериала "Великие Вуйки". Оказалось, что, кроме главных актеров, в видео появятся другие знаменитости. В частности, певица Тина Кароль.

Пока авторы проекта не рассекречивают, какую же роль получила популярная певица. Однако на ТСН уже опубликовали первые кадры со съемочной площадки сериала "Великие Вуйки 2". На снимках Тина Кароль появилась в разноцветном платье с бахромой.

"Первые съемочные дни в сериале выпали на настоящее начало лета. Солнце, друзья-коллеги и творческая атмосфера – это то, чего так не хватало во время карантина. Творческая группа придерживается норм адаптивного карантина, поэтому на площадке не так много актеров, как обычно, но работа и шутки каждого из команды заряжают хорошим настроением", – поделилась Тина Кароль.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

ТІНА КАРОЛЬ ЗІГРАЄ У ПРОДОВЖЕННІ КОМЕДІЙНОГО СЕРІАЛУ "ВЕЛИКІ ВУЙКИ" Яку роль отримала артистка, поки таємниця "Перші знімальні дні у серіалі випали на справжній початок літа. Сонце, друзі-колеги й творча атмосфера – це те, чого так бракувало під час карантину. Творча група дотримується норм адаптивного карантину, тож на майданчику не так багато акторів, як зазвичай, але робота і жарти кожного з команди заряджають гарним настроєм. Ми з Юрою Горбуновим виросли на Івано-Франківщині та вже давно дружимо, у нас багато спільного. Тому на майданчику "Великих Вуйок" я почуваюся ніби в родинному колі" -поділилася враженнями від участі у проєкті Кароль- Прем'єра комедійної історії "Великі Вуйки" на "1+1" запланована на осінь.  #tinakarol #TinaKarol #Tina #тинакароль #ТинаКароль #тінакароль #тиночка #фантина #фантіна #fantina #фантиналюбиттину #фантинаповсемумиру #сериал #ЮрийГорбунов #съемки #ВеликіВуйки #1plus1 #тинеодин #одинплюсодин #серіал #зйомки #артистка #актриса #комедия #майданчик #съемочнаяплощадка #комедийныйсериал #лето #продолжение #продовження

Публикация от namalyuyu.tobi.zori (@namalyuyu.tobi.zori)

 Тина Кароль снова восхитила поклонников эффектным образом (Фото)

 А уже на другом снимке артистка позировала рядом с еще одной звездой сериала – Лилией Ребрик. 10 июня актриса призналась, что начала работу над "Великими Вуйками 2" и вскоре предстанет перед зрителями в образе Ирины. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Сериал, Тина Кароль, Великие Вуйки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Модные платья 2020-2021 – тренды платьев, новинки (Фото)
02 В Украине рекордное количество заболевших коронавирусом за сутки
03 Ничего не помнит: Михаил Ефремов хотел свести счеты с жизнью - СМИ
04 Сутки после удаления из каталога HBO Max: "Унесенные ветром" стал лидером продаж Amazon
05 Зеленский прокомментировал общение с Порошенко, и назвал его главную ошибку
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
СБУ призывает украинцев не ехать в Россию
СБУ призывает украинцев не ехать в Россию
К смягчению карантина не готовы 8 областей и город Киев
К смягчению карантина не готовы 8 областей и город Киев
НБУ принял решение снизить учетную ставку для поддержки экономики
НБУ принял решение снизить учетную ставку для поддержки экономики
Но это не точно: Battlefield 3 Remaster выйдет на PlayStation 5 и Xbox
Но это не точно: Battlefield 3 Remaster выйдет на PlayStation 5 и Xbox
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь