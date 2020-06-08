Тина Кароль снова восхитила поклонников эффектным образом (Фото)

Новости шоу бизнеса:Популярная украинская певица в очередной раз поразила фанатов.

На инстаграм-странице фан-клуба артистки опубликовали серию фотографий, где она предстала в стильном аутфите. Знаменитость удивила поклонников, ведь этот образ отличался от того, в каком ее привыкли видеть.

Обычно Тина Кароль предстает перед публикой в платьях от известных дизайнеров, однако на этот раз она решила поэкспериментировать с образом. Для получения награды исполнительница надела костюм нежно-голубого цвета, состоящий из штанов и пиджака. Также можем видеть на ней короткий бежевый топ. Тина объединила такой look со стильными туфлями-лодочками на каблуках.

Роскошные волосы знаменитость уложила в привычную для себя прическу, а на лице сделала насыщенный макияж с красной помадой на губах. Также накрасила ногти лаком красного цвета.

View this post on Instagram A post shared by Тина Кароль | ФанТина (@tinakarol_fantina) on Jun 8, 2020 at 1:07am PDT

Кароль позирует со статуэткой "Золотой Жар-Птицы". Дуэтная песня "Вільна", которую Тина выполняет вместе с солисткой группы The Hardkiss Юлией Саниной, в этом году победила в номинации "Баллада года".