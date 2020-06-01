"Золотая Жар-Птица 2020": названы победители музыкальной премии

Новости культуры:Стали известны победители музыкальной премии "Золотая Жар-птица 2020".

31 мая в 20 часов в эфире телеканала M2 состоялась легендарная музыкальная премия "Золотая Жар-Птица". В связи с пандемией коронавируса одна из самых грандиозных музыкальных премий состоялась в телевизионном формате.

Организаторы престижного музыкального мероприятия телеканал М2 и организация "Таврийские Игры" объявили номинантов еще 11 мая. В десяти номанициях было представлено по 5 артистов, каждый из которых должен был получить заветное "перо". 31 мая жюри в прямом эфире определило лауреатов в каждой категории.

Традиционно список претендентов на победу попал к экспертному совету, который путем тайного индивидуального голосования определял победителей. В состав жюри, как и раньше, вошли радио и телепродюсеры и известные персоны украинского шоубиза: Елена Мозговая, Юрий Никитин, Руслан Квинта и многие другие.

Победители премии "Золотая Жар-Птица 2020"

Певица года: NK | Настя Каменских

View this post on Instagram A post shared by M2. Увімкни своє (@m2ukraine) on May 31, 2020 at 12:05pm PDT

Певец года: Олег Винник

View this post on Instagram A post shared by M2. Увімкни своє (@m2ukraine) on May 31, 2020 at 11:51am PDT

Поп-группа: Время и Стекло

View this post on Instagram A post shared by M2. Увімкни своє (@m2ukraine) on May 31, 2020 at 10:41am PDT

Рок-группа: БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

View this post on Instagram A post shared by M2. Увімкни своє (@m2ukraine) on May 31, 2020 at 11:20am PDT

Хит года: Время и Стекло - Дым

View this post on Instagram A post shared by M2. Увімкни своє (@m2ukraine) on May 31, 2020 at 11:33am PDT

Клип года: THE HARDKISS - Жива

View this post on Instagram A post shared by M2. Увімкни своє (@m2ukraine) on May 31, 2020 at 12:18pm PDT

Баллада года: Тина Кароль & Юлия Санина - Вільна

View this post on Instagram A post shared by M2. Увімкни своє (@m2ukraine) on May 31, 2020 at 10:51am PDT

Народный хит: NK | Настя Каменских - Обіцяю

View this post on Instagram A post shared by M2. Увімкни своє (@m2ukraine) on May 31, 2020 at 11:03am PDT

Денс-хит: Время и Стекло - Дым

View this post on Instagram A post shared by M2. Увімкни своє (@m2ukraine) on May 31, 2020 at 10:27am PDT

Инди: TVORCHI

View this post on Instagram A post shared by M2. Увімкни своє (@m2ukraine) on May 31, 2020 at 10:16am PDT

Отметим, что украинская премия, которая существовала в рамках фестиваля "Таврийские игры" с 1996 по 2004 год, только в 2018 году возобновила свое существование.