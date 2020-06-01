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"Золотая Жар-Птица 2020": названы победители музыкальной премии

"Золотая Жар-Птица 2020": названы победители музыкальной премии
12:40 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости культуры:Стали известны победители музыкальной премии "Золотая Жар-птица 2020".

31 мая в 20 часов в эфире телеканала M2 состоялась легендарная музыкальная премия "Золотая Жар-Птица". В связи с пандемией коронавируса одна из самых грандиозных музыкальных премий состоялась в телевизионном формате.

Организаторы престижного музыкального мероприятия телеканал М2 и организация "Таврийские Игры" объявили номинантов еще 11 мая. В десяти номанициях было представлено по 5 артистов, каждый из которых должен был получить заветное "перо". 31 мая жюри в прямом эфире определило лауреатов в каждой категории.

Традиционно список претендентов на победу попал к экспертному совету, который путем тайного индивидуального голосования определял победителей. В состав жюри, как и раньше, вошли радио и телепродюсеры и известные персоны украинского шоубиза: Елена Мозговая, Юрий Никитин, Руслан Квинта и многие другие.

Победители премии "Золотая Жар-Птица 2020"

Певица года: NK | Настя Каменских

 
 
 
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Певец года: Олег Винник

 
 
 
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Поп-группа: Время и Стекло

 
 
 
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Рок-группа: БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

 
 
 
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Хит года: Время и Стекло - Дым

 
 
 
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Клип года: THE HARDKISS - Жива

 
 
 
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Баллада года: Тина Кароль & Юлия Санина - Вільна

 
 
 
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Народный хит: NK | Настя Каменских - Обіцяю

 
 
 
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Денс-хит: Время и Стекло - Дым

 
 
 
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Инди: TVORCHI

 
 
 
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Отметим, что украинская премия, которая существовала в рамках фестиваля "Таврийские игры" с 1996 по 2004 год, только в 2018 году возобновила свое существование.

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Все по теме:

Премия, Победители, Золотая Жар-Птица 2020.
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