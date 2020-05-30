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Вот это поворот: Сергей Бабкин спел с Еленой Кравец

Вот это поворот: Сергей Бабкин спел с Еленой Кравец
14:27 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram

Новости культуры:Совместный трек получил название "Спалах", и увидит он свет уже 5 июня.

Украинский музыкант Сергей Бабкин готовит поклонникам сюрприз - новую песню, созданную в коллаборации с актрисой юмористической студии "Квартал 95" Еленой Кравец. 

Об этом артист рассказал на личной странице в Instagram, опубликовав фрагмент сингла.

Он также показал обложку трека, которую украшают лица Сергея и Елены, нарисованные карандашом.

 
 
 
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«Спалах» 05/06. Прем‘єра ⠀ #сергійбабкін #оленакравець #спалах

Публикация от Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official)

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Для поклонников артистов эта новость стала полной неожиданностью, ведь Елена никогда раньше не хвасталась своими вокальными данными. "Неожиданно", "Интересно, интересно", "Класс, с нетерпением жду премьеру", "Вау", "Вот это поворот, ждем", "Очень неожиданный дуэт, ждем", - пишут комментаторы.

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Все по теме:

Музыка, Песня, Трек, Елена Кравец, Сергей Бабкин.
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