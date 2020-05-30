Вот это поворот: Сергей Бабкин спел с Еленой Кравец

Новости культуры:Совместный трек получил название "Спалах", и увидит он свет уже 5 июня.

Украинский музыкант Сергей Бабкин готовит поклонникам сюрприз - новую песню, созданную в коллаборации с актрисой юмористической студии "Квартал 95" Еленой Кравец.

Об этом артист рассказал на личной странице в Instagram, опубликовав фрагмент сингла.

Он также показал обложку трека, которую украшают лица Сергея и Елены, нарисованные карандашом.

Для поклонников артистов эта новость стала полной неожиданностью, ведь Елена никогда раньше не хвасталась своими вокальными данными. "Неожиданно", "Интересно, интересно", "Класс, с нетерпением жду премьеру", "Вау", "Вот это поворот, ждем", "Очень неожиданный дуэт, ждем", - пишут комментаторы.