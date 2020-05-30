Винник показал, как снимали его клип "Безумная любовь" (Видео)

На YouTube-канале украинского певца Олега Винника разместили видео, в котором показан бэкстейдж съемок клипа на трек "Безумная любовь". Клип снимали около 20 часов. В течение пяти из них актрисе Анастасии Сергеевой приходилось висеть на тросах. "Восхищаюсь сильными девушками!" - отметил Винник в Instagram. В ролике показана работа режиссера Кати Царик с певцом и актрисами из его клипа. "Мне нравится его ирония, что он умеет шутить над собой, иронизировать", - говорит она.