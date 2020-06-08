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Настя Каменских впервые показала лучшую подругу (Фото)

Настя Каменских впервые показала лучшую подругу (Фото)
18:04 Сегодня Телеграф showbiz.clutch.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Популярная украинская исполнительница выложила снимок с женой Позитива (Алексея Завгороднего).

Популярная украинская певица NK (Настя Каменских) - активный пользователь соцсетей. Ее Instagram-страница насчитывает более пяти миллионов подписчиков, а фото набирают тысячи лайков и сотни восторженных комментариев.

Так, на днях Каменских опубликовала фото, где запечатлена с лучшей подругой - Аней Андрийчук-Завгородней, женой Алексея Завгороднего (Позитива из группы Время и Стекло).

Обе девушки позируют без яркого макияжа и красивых причесок, что делает снимок по-особенному теплым и душевным.

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К слову, ранее поклонники артистки отметили, что подруги очень похожи между собой: "Красивые девчонки! Похожи очень", "вау, одно лицо просто", "как же вы похожи между собой!", - писали пользователи в комментариях.

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Настя Каменских, НК, Аня Андрийчук-Завгородняя.
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