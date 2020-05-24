Тина Кароль с сыном покорили Говерлу (Видео)

Новости шоу бизнеса:После ослабления карантинных ограничений Тина Кароль решила отдохнуть от обыденности в Карпатах.

Об особой любви Тины Кароль к природе и растениям известно давно, ведь на территории ее дома большой участок выделен для огородничества и садоводства. После длительного соблюдения карантина и перед возобновлением музыкальной карьеры звезда решила активно отдохнуть в Украинских Карпатах вместе со своим 11-летним сыном Вениамином.

Фотографиями и видео с поездки она поделилась в инстаграм-сторис.

В течение нескольких дней Тина Кароль путешествует по Западной Украине, любуясь фантастическими пейзажами. Она странствовала по горам на внедорожнике, фотографировалась среди густых лесов и долин, наблюдала за тем, как делают брынзу и пасут овец. В сельской местности ее сын Вениамин не отказывался от физической работы и рубил дрова.

Вместе со звездной мамочкой парень покорил вершину Карпат Говерлу.

"Я в восторге. Мы каждый день чувствуем прилив эмоций и радости", – рассказала Тина Кароль.

Знаменитая певица призвала украинские семьи отвлекаться от стрессов и карантина именно среди живописной природы.