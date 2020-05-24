Скачать
Воскресенье, 24.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
COVID-19: в мире возросло общее количество жертв от коронавируса
COVID-19: в мире возросло общее количество жертв от коронавируса
ООС: боевики 11 раз нарушали "тишину", один защитник ранен
ООС: боевики 11 раз нарушали "тишину", один защитник ранен
Ганнибал Кинг - король уличного спорта (Фото)
Ганнибал Кинг - король уличного спорта (Фото)
Мокий Мокрый: приметы и обряды на 24 мая
Мокий Мокрый: приметы и обряды на 24 мая

Тина Кароль с сыном покорили Говерлу (Видео)

Тина Кароль с сыном покорили Говерлу (Видео)
09:18 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:После ослабления карантинных ограничений Тина Кароль решила отдохнуть от обыденности в Карпатах.

Об особой любви Тины Кароль к природе и растениям известно давно, ведь на территории ее дома большой участок выделен для огородничества и садоводства. После длительного соблюдения карантина и перед возобновлением музыкальной карьеры звезда решила активно отдохнуть в Украинских Карпатах вместе со своим 11-летним сыном Вениамином.

Фотографиями и видео с поездки она поделилась в инстаграм-сторис.

В течение нескольких дней Тина Кароль путешествует по Западной Украине, любуясь фантастическими пейзажами. Она странствовала по горам на внедорожнике, фотографировалась среди густых лесов и долин, наблюдала за тем, как делают брынзу и пасут овец. В сельской местности ее сын Вениамин не отказывался от физической работы и рубил дрова.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Тина и Веня на вершине Карпат - Говерли #ТинаКароль #TinaKarol #веня

Публикация от Тина Кароль Офиц. фан-клуб (@_fantina)

Вместе со звездной мамочкой парень покорил вершину Карпат Говерлу.

"Боже, как горячо": Тина Кароль взбудоражила Сеть соблазнительными фото

"Я в восторге. Мы каждый день чувствуем прилив эмоций и радости", – рассказала Тина Кароль.

Знаменитая певица призвала украинские семьи отвлекаться от стрессов и карантина именно среди живописной природы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Карпаты, Отдых, Тина Кароль, Горы, Певица.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Воронченко прокомментировал свою отставку с поста командующего ВМС
02 В столице простились с нардепом нескольких созывов Анатолием Матвиенко
03 Вступил в силу закон об администрировании налогов
04 Саакашвили обсудил с Американской торговой палатой план реформ в Украине
05 "Мне нравится": Маша Ефросинина кардинально сменила имидж (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Прохладно и местами дожди: чем &quot;удивит&quot; погода сегодня 24 мая
Прохладно и местами дожди: чем "удивит" погода сегодня 24 мая
Мусульмане всего мира отмечают праздник Ураза-Байрам
Мусульмане всего мира отмечают праздник Ураза-Байрам
&quot;75 плюс&quot;: пенсионеры ежемесячно смогут получать 500 гривень надбавки
"75 плюс": пенсионеры смогут получать 500 гривень надбавки
Тина Кароль с сыном покорили Говерлу (Видео)
Тина Кароль с сыном покорили Говерлу (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь