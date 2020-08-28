Премьера! Тина Кароль и Snoop Dogg выпустили совместный трек Blow Your Mind (Видео)

Украинская певица Тина Кароль и американский рэпер Snoop Dogg презентовали совместную песню под названием Blow Your Mind. Также в записи приняли участие R&B-певец Luca Dayz и группа LOE.

В сети появился совместный трек Тины Кароль c группой LOE, рэперами Snoop Dogg и Luca Dayz, анонсированный ранее американским лейблом Bentley Records. Сингл называется Blow Your Mind ("Взрыв мозга").

Соответствующее видео обнародовано на Youtube-канале.

Отметим, что из-за пандемии коронавируса Тина Кароль и Snoop Dogg предпочли не снимать клип, а выпустить lyric-video.

По словам Кароль, предложение записать Blow Your Mind поступило ей совершенно спонтанно. Исполнительница отметила, что еще год назад подписала контракт с независимым лейблом в Америке.

Фанаты певицы оказались в восторге от коллаборации с мировыми звездами и оставили позитивные отзывы на Youtube: "Очень круто,что Тиночка достигла нового уровня", "Тиночка просто божественно спела. очень жду вашего совместного клипа и исполнения песни в живую", "Tina Karol the best".