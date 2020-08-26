Blow Your Mind: Тина Кароль рассказала, с чего началось сотрудничество со Snoop Dogg и Luca Dayz

Народная артистка Украины Тина Кароль призналась, что на написания слов и музыки ей потребовалось всего один час.

Украинская певица Тина Кароль уже совсем скоро представит коллаборацию со всемирно известным рэпером Snoop Dogg.

Для утренней программы "Завтрак с 1+1" звезда раскрыла детали работы над песней, которую с нетерпением ждут поклонники.

Тина Кароль призналась, что на протяжении своей карьеры много работала над тем, чтобы артист из Украины мог быть конкурентноспособным на этом рынке. Исполнительница отметила, что еще год назад подписала контракт с независимым лейблом в Америке.

Сотрудничество со Snoop Dogg оказалось для нее полной неожиданностью: "Я сидела дома, зазвонил телефон. И мне говорят, что у нас для тебя отличная новость, у нас будет сотрудничество со Snoop Dog. А потом мне говорят, у тебя есть один час, чтобы записать свой кусок, выдумать музыку, слова и так далее".

View this post on Instagram A post shared by Тина Кароль (@tina_karol) on Aug 16, 2020 at 9:37am PDT

Премьера совместной композиции артистов Blow your mind состоится в пятницу, 28 августа.

Как сообщалось ранее, 14 августа Тина Кароль трогательно почтила память супруга в день его рождения.