"Саме в той день, коли ми станем собою": группа "Океан Ельзи" выпустила новый клип (Видео)

Автором слов и музыки стал фронтмен коллектива Святослав Вакарчук. Режиссером клипа выступила Анна Бурячкова. "Жизнь меняется и в этом ритме и тревоге мы все больше прячемся в своих маленьких пузырьках, проживая дни в аквариумах одиночества, забывая о том, кто мы есть на самом деле. Мне очень хотелось передать эту атмосферу и позволить ей измениться в кадре . Дать возможность героям выйти за пределы стеклянной стены и почувствовать радость общения, найти себя настоящих", - рассказала режиссер.