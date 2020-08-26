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Среда, 26.08.2020

"Саме в той день, коли ми станем собою": группа "Океан Ельзи" выпустила новый клип (Видео)

Автором слов и музыки стал фронтмен коллектива Святослав Вакарчук. Режиссером клипа выступила Анна Бурячкова. "Жизнь меняется и в этом ритме и тревоге мы все больше прячемся в своих маленьких пузырьках, проживая дни в аквариумах одиночества, забывая о том, кто мы есть на самом деле. Мне очень хотелось передать эту атмосферу и позволить ей измениться в кадре . Дать возможность героям выйти за пределы стеклянной стены и почувствовать радость общения, найти себя настоящих", - рассказала режиссер.
112.ua
Фото: instagram
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Музыка, Клип, Песня, Океан Ельзи.
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