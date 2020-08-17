Фиток со Snoop Dogg: Тина Кароль заинтриговала фанатов (Фото)

Тина Кароль анонсировала выход трека Blow Your Mind, который записала c рэперами Snoop Dogg и Luca Dayz.

Украинские и мировые артисты с каждым разом все больше и больше стараются создать что-то по-настоящему свежее и крутое, чтобы впечатлить своих поклонников.

Далеко от них не ушла и украинская поп-дива Тина Кароль. Она поделилась сенсационной новостью с обложкой сингла и датой премьеры песни в воскресенье вечером в своем Instagram.

Совместная композиция называется Blow Your Mind (Взорви мозг).

О премьере песни также написал в своем Instagram один из соавторов — американский R&B-певец Luca Dayz.

Из его поста стало известно, что песня Blow Your Mind — это результат трехлетней работы.

Премьера состоится 28 августа на Apple Music.