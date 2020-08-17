Фиток со Snoop Dogg: Тина Кароль заинтриговала фанатов (Фото)

Украинские и мировые артисты с каждым разом все больше и больше стараются создать что-то по-настоящему свежее и крутое, чтобы впечатлить своих поклонников.
Далеко от них не ушла и украинская поп-дива Тина Кароль. Она поделилась сенсационной новостью с обложкой сингла и датой премьеры песни в воскресенье вечером в своем Instagram.
Совместная композиция называется Blow Your Mind (Взорви мозг).
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"Blow your mind" @lucadayz ft. @snoopdogg, Tina Karol and @loemusicofficial Apple Music: 28/08 Music by @lucadayz @mishka_the1 BENTLEY RECORDS, LLC Lyrics by @snoopdogg @lucadayz @mayornikova_yana @loemusicofficial #DominiqueFarrar Producer @lucadayz Arranger @lucadayz Music Label Bentley Records
О премьере песни также написал в своем Instagram один из соавторов — американский R&B-певец Luca Dayz.
Из его поста стало известно, что песня Blow Your Mind — это результат трехлетней работы.
Премьера состоится 28 августа на Apple Music.