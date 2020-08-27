The Hardkiss и MONATIK выпустили совместный клип на песню "Кобра" (Видео)

Рок-группа The Hardkiss и MONATIK выпустили атмосферный клип на украиноязычную песню "Кобра".

Группа The Hardkiss на своем YouTube-канале презентовала клип на песню "Кобра", записанную вместе с певцом и танцором Monatik.

Авторы песни - солистка Юлия Санина и ее муж, креативный продюсер коллектива Валерий Бебко. Он же является режиссером клипа. Продюсером выступила Катерина Нефельд.

Зрелищный и несколько мистический ролик обнародовали на ютуб-канале группы The Hardkiss.

Сингл войдет в новый альбом коллектива, который выйдет в следующем году.

Напомним, украинская певица Юлия Санина стала уже шестой звездной участницей нового сезона шоу "Танцы со звездами".