The Hardkiss и MONATIK выпустили совместный клип на песню "Кобра" (Видео)

Группа The Hardkiss на своем YouTube-канале презентовала клип на песню "Кобра", записанную вместе с певцом и танцором Monatik.
Авторы песни - солистка Юлия Санина и ее муж, креативный продюсер коллектива Валерий Бебко. Он же является режиссером клипа. Продюсером выступила Катерина Нефельд.
Зрелищный и несколько мистический ролик обнародовали на ютуб-канале группы The Hardkiss.
Сингл войдет в новый альбом коллектива, который выйдет в следующем году.
Напомним, украинская певица Юлия Санина стала уже шестой звездной участницей нового сезона шоу "Танцы со звездами".