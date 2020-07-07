Тина Кароль получила престижную награду от президента Украины

Сегодня, 7 июля, президент Владимир Зеленский вручил певице Тине Кароль орден княгини Ольги III степени, который был присвоен ей ко Дню конституции Украины 2020.

На своей странице в Instagram Тина Кароль опубликовала несколько снимков, на которых позирует с орденом в руках. Этой наградой удостаивают женщин за выдающиеся заслуги в различных сферах общественной деятельности, включая культуру и благотворительность.

Почетное событие, вероятно, состоялось в офисе Президента Украины.

Для государственного приема Тина Кароль выбрала черный total look: строгое платье-футляр, которое выгодно подчеркнуло ее грудь, и двубортный жакет с золотистыми пуговицами и рукавами длины "три четверти". Свой деловой образ артистка дополнила легким макияжем, простой укладкой и открытыми босоножками в тон наряду.

Под снимками поклонники певицы засыпали ее поздравлениями: " Вааау! вы - пример для подражания!", " Наша гордость, Ты заслужила эту награду как никто другой, ЛУЧШАЯ", "Умничка, вы заслужили".

Также Владимир Зеленский наградил орденом княгини Ольги III степени украинскую певицу Ирину Билык. Телеведущая Маша Ефросинина получила орден За заслуги III степени. А Потап и Арсен Мирзоян стали заслуженными артистами Украины.