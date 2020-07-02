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Тина Кароль продолжает "соблазнять" фанатов эротическими снимками

Тина Кароль продолжает "соблазнять" фанатов эротическими снимками
22:08 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Народная артистка в очередной раз продемонстрировала перед камерой потрясающую фигуру в сексуальном боди.

Сегодня Тина Кароль показала в своем Инстаграме снимки из соблазнительной фотосессии, результатами которой она уже ранее делилась. 

На фото певица предстала в белом кружевном боди на тонких бретелях. Нежный нюдовый макияж и легкая укладка только дополнили образ народной любимицы. Позирует артистка на скамейке босиком. 

Автором снимков выступил известный украинский фотограф Антон Кулаковский. 

 
 
 
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#tinakarol #тинакароль ph @kulakowskiy

Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

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Проницательный взгляд певицы, отведенный в сторону, на одной из снимков завораживает. На другом же снимке артистка опустила глава вниз, и облокотилась одной рукой на колено. Такие позы и нежный образ показывают красоту знаменитости и ее прекрасную фигуру.

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Все по теме:

Тина Кароль, Образ, Певица, Наряд.

Автор:

Телеграф
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