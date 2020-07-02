Тина Кароль продолжает "соблазнять" фанатов эротическими снимками

Народная артистка в очередной раз продемонстрировала перед камерой потрясающую фигуру в сексуальном боди.

Сегодня Тина Кароль показала в своем Инстаграме снимки из соблазнительной фотосессии, результатами которой она уже ранее делилась.

На фото певица предстала в белом кружевном боди на тонких бретелях. Нежный нюдовый макияж и легкая укладка только дополнили образ народной любимицы. Позирует артистка на скамейке босиком.

Автором снимков выступил известный украинский фотограф Антон Кулаковский.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #tinakarol #тинакароль ph @kulakowskiy Публикация от Тина Кароль (@tina_karol) 2 Июл 2020 в 1:21 PDT

Проницательный взгляд певицы, отведенный в сторону, на одной из снимков завораживает. На другом же снимке артистка опустила глава вниз, и облокотилась одной рукой на колено. Такие позы и нежный образ показывают красоту знаменитости и ее прекрасную фигуру.