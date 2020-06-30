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Тина Кароль дала жаркий концерт в Одессе: артистка поделилась пикантными фото с выступления (Фото, Видео)

Тина Кароль дала жаркий концерт в Одессе: артистка поделилась пикантными фото с выступления (Фото, Видео)
Обновлено 10:47 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Народная артистка Украины, тренер вокального шоу "Голос страны", популярная певица Тина Кароль поделилась откровенными фотографиями с выступления в прекрасном городе Одесса. Пикантные кадры звезда украинского шоу-бизнеса выложила на своей официальной странице в Инстаграм.

В субботу, 27 июня, Тина Кароль дала первый большой концерт в Одессе после длительного карантина. Судя по снимкам, певица выложилась на все 100, чем в очередной раз доказала, что является настоящим профессионалом своего дела.

Артистка продолжает очаровывать выступлениями поклонников своего творчества. Тина Кароль продемонстрировала очень откровенные кадры, в которых каждый раз позирует в разных нарядах. Белое шелковое платье, кружевной топ, комбидресс с чулками, или просто одна белоснежная рубашка - все образы идеально подошли украинской красавице.

Кроме этого, свои наряды Тина Кароль дополнила стильными украшениями и соответствующим макияжем.

 
 
 
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Как сообщалось ранее, певица Тина Кароль опубликовала архивное свадебное видео с Евгением Огиром, который умер от рака желудка в 2013 году. Тина Кароль долго не могла справиться с горем, даже хотела уйти из шоу-бизнеса.

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Концерт, Одесса, Тина Кароль.

Автор:

Телеграф
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