Тина Кароль дала жаркий концерт в Одессе: артистка поделилась пикантными фото с выступления (Фото, Видео)

В субботу, 27 июня, Тина Кароль дала первый большой концерт в Одессе после длительного карантина. Судя по снимкам, певица выложилась на все 100, чем в очередной раз доказала, что является настоящим профессионалом своего дела.
Артистка продолжает очаровывать выступлениями поклонников своего творчества. Тина Кароль продемонстрировала очень откровенные кадры, в которых каждый раз позирует в разных нарядах. Белое шелковое платье, кружевной топ, комбидресс с чулками, или просто одна белоснежная рубашка - все образы идеально подошли украинской красавице.
Кроме этого, свои наряды Тина Кароль дополнила стильными украшениями и соответствующим макияжем.
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Как сообщалось ранее, певица Тина Кароль опубликовала архивное свадебное видео с Евгением Огиром, который умер от рака желудка в 2013 году. Тина Кароль долго не могла справиться с горем, даже хотела уйти из шоу-бизнеса.