Тина Кароль дала жаркий концерт в Одессе: артистка поделилась пикантными фото с выступления (Фото, Видео)

Народная артистка Украины, тренер вокального шоу "Голос страны", популярная певица Тина Кароль поделилась откровенными фотографиями с выступления в прекрасном городе Одесса. Пикантные кадры звезда украинского шоу-бизнеса выложила на своей официальной странице в Инстаграм.

В субботу, 27 июня, Тина Кароль дала первый большой концерт в Одессе после длительного карантина. Судя по снимкам, певица выложилась на все 100, чем в очередной раз доказала, что является настоящим профессионалом своего дела.

Артистка продолжает очаровывать выступлениями поклонников своего творчества. Тина Кароль продемонстрировала очень откровенные кадры, в которых каждый раз позирует в разных нарядах. Белое шелковое платье, кружевной топ, комбидресс с чулками, или просто одна белоснежная рубашка - все образы идеально подошли украинской красавице.

Кроме этого, свои наряды Тина Кароль дополнила стильными украшениями и соответствующим макияжем.

View this post on Instagram A post shared by Тина Кароль (@tina_karol) on Jun 29, 2020 at 8:38am PDT

View this post on Instagram A post shared by Тина Кароль (@tina_karol) on Jun 28, 2020 at 3:17am PDT

Как сообщалось ранее, певица Тина Кароль опубликовала архивное свадебное видео с Евгением Огиром, который умер от рака желудка в 2013 году. Тина Кароль долго не могла справиться с горем, даже хотела уйти из шоу-бизнеса.