Ирина Билык в образе княгини Ольги поблагодарила Зеленского за почетную награду (Фото)

Известная украинская певица Ирина Билык на своей официальной странице в Инстаграм поблагодарила президента Украины Владимира Зеленского за присвоение ей государственной награды княгини Ольги ІІІ степени.

В отличие от своих коллег, удостоенных почетных званий ко Дню конституции, 50-летняя артистка решила подойти к посту благодарности с юмором и поблагодарить Зеленского в образе княгини Ольги.

"Мне очень приятно быть награжденной орденом именно в День Конституции, - написала Билык, приложив к своему посту фото в соответствующем образе. - Я очень благодарна всем, кто любит мое творчество, это наша общая награда".

Примечательно, что это не первое почетное звание Ирины Билык, ранее певице также были присвоены звания Заслуженного артиста Украины (1996) и Народного артиста Украины (2008).

View this post on Instagram A post shared by Ирина Билык (@bilyk_iryna) on Jun 28, 2020 at 12:21am PDT

Что же касается "Народного артиста", вокруг этого звания Ирины Билык в свое время возникло множество споров - певице припомнили участие во всеукраинском туре "Молодежь - против! Молодежь - за!" в поддержку кандидата в президенты от "Партии регионов" Виктора Януковича (2004 год). Помимо Билык в нем также приняли участие певицы Ани Лорак, Наталья Могилевская, Асия Ахат, Алена Винницкая, певец Виктор Павлик, группы "Скрябин", "Алиби" и другие.