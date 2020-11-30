Судья "Мастер Шеф" рассказал, как приготовить идеальную рисовую вермишель с овощами

Известный шеф-повар, бессменный ведущий и судья популярного кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом рисовой лапши пад тай. Это классическое блюдо тайской кухни готовится с овощами и ароматным соусом!

На своей странице в Инстаграме кулинар опубликовал пост, в котором подробно описал, как приготовить идеальный пад тай.

"Это простое блюдо, но очень насыщенное различными вкусами!" - написал в после Эктор.

Рецепт рисовой вермишели с овощами и соусом

Ингредиенты:

Рисовая лапша;

Куриные грудки или креветки;

Растительное масло;

Коричневый сахар;

Соевый соус;

Рисовый уксус и сок лайма;

Рыбный соус;

Овощи (морковь, ростки фасоли, зеленый лук, чеснок и кинза);

Яйца;

Арахис.

Способ приготовления:

Лапша:

Готовьте рисовую лапшу согласно указаниям на упаковке. Обычно сюда входит замачивания в очень горячей воде или кипячения лапши до состояния альденте. Затем промойте, чтобы предотвратить слипание.

Соус:

В миске смешайте коричневый сахар, соевый соус, рисовый уксус, сок лайма и рыбный соус, отставьте.

Курица или креветки:

Разогрейте масло в воде или глубокой кастрюле на среднем огне. Добавьте курицу и пассеруйте до готовности, примерно 6 минут. Если вы используете креветки, готовьте примерно 3 минуты или до непрозрачности. Переложите на тарелку, оставив масло на сковороде.

Пассеруйте овощи до хрустящей мягкости:

Добавьте сладкий перец и морковь, обжарьте 1-2 минуты, затем добавьте чеснок, зеленый лук и ростки фасоли.

Яйца:

Отодвиньте овощи к краям емкости и добавьте яйца в центр. Отваривайте, пока яйца не схватятся. Перемешайте, обжарьте все вместе: добавьте курицу, лапшу и соус, бросьте все вместе и отваривайте 1-2 минуты.

Подача:

Блюдо подавать теплым, заправленным кинзой, арахисом и семенами кунжута.

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