Судья "Мастер Шеф" рассказал, как приготовить идеальную рисовую вермишель с овощами

Известный шеф-повар, бессменный ведущий и судья популярного кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом рисовой лапши пад тай. Это классическое блюдо тайской кухни готовится с овощами и ароматным соусом!
На своей странице в Инстаграме кулинар опубликовал пост, в котором подробно описал, как приготовить идеальный пад тай.
"Это простое блюдо, но очень насыщенное различными вкусами!" - написал в после Эктор.
Ингредиенты:
Рисовая лапша;
Куриные грудки или креветки;
Растительное масло;
Коричневый сахар;
Соевый соус;
Рисовый уксус и сок лайма;
Рыбный соус;
Овощи (морковь, ростки фасоли, зеленый лук, чеснок и кинза);
Яйца;
Арахис.
Способ приготовления:
Лапша:
Готовьте рисовую лапшу согласно указаниям на упаковке. Обычно сюда входит замачивания в очень горячей воде или кипячения лапши до состояния альденте. Затем промойте, чтобы предотвратить слипание.
Соус:
В миске смешайте коричневый сахар, соевый соус, рисовый уксус, сок лайма и рыбный соус, отставьте.
Курица или креветки:
Разогрейте масло в воде или глубокой кастрюле на среднем огне. Добавьте курицу и пассеруйте до готовности, примерно 6 минут. Если вы используете креветки, готовьте примерно 3 минуты или до непрозрачности. Переложите на тарелку, оставив масло на сковороде.
Пассеруйте овощи до хрустящей мягкости:
Добавьте сладкий перец и морковь, обжарьте 1-2 минуты, затем добавьте чеснок, зеленый лук и ростки фасоли.
Яйца:
Отодвиньте овощи к краям емкости и добавьте яйца в центр. Отваривайте, пока яйца не схватятся. Перемешайте, обжарьте все вместе: добавьте курицу, лапшу и соус, бросьте все вместе и отваривайте 1-2 минуты.
Подача:
Блюдо подавать теплым, заправленным кинзой, арахисом и семенами кунжута.
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