Скачать
Понедельник, 30.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Итоги 30 ноября: планы по локдауну в Украине, травма Байдена и фото дочери Путина
Итоги 30 ноября: планы по локдауну в Украине, травма Байдена и фото дочери Путина
Будет ли работать транспорт во время локдауна: всплыли детали
Будет ли работать транспорт во время локдауна: всплыли детали
Судья "Мастер Шеф" рассказал, как приготовить идеальную рисовую вермишель с овощами
Судья "Мастер Шеф" рассказал, как приготовить идеальную рисовую вермишель с овощами
Украинские разведчики посчитали точное количество военных РФ на Донбассе
Украинские разведчики посчитали точное количество военных РФ на Донбассе

Судья "Мастер Шеф" рассказал, как приготовить идеальную рисовую вермишель с овощами

Судья "Мастер Шеф" рассказал, как приготовить идеальную рисовую вермишель с овощами
Обновлено 20:40 Сегодня Телеграф Фото: instagram Эктора Хименес-Браво

Известный шеф-повар, бессменный ведущий и судья популярного кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом рисовой лапши пад тай. Это классическое блюдо тайской кухни готовится с овощами и ароматным соусом!

На своей странице в Инстаграме кулинар опубликовал пост, в котором подробно описал, как приготовить идеальный пад тай.

"Это простое блюдо, но очень насыщенное различными вкусами!" - написал в после Эктор.

Рецепт рисовой вермишели с овощами и соусом

Ингредиенты:

  • Рисовая лапша;

  • Куриные грудки или креветки;

  • Растительное масло;

  • Коричневый сахар;

  • Соевый соус;

  • Рисовый уксус и сок лайма;

  • Рыбный соус;

  • Овощи (морковь, ростки фасоли, зеленый лук, чеснок и кинза);

  • Яйца;

  • Арахис.

Способ приготовления:

Лапша:

Готовьте рисовую лапшу согласно указаниям на упаковке. Обычно сюда входит замачивания в очень горячей воде или кипячения лапши до состояния альденте. Затем промойте, чтобы предотвратить слипание.

Соус:

В миске смешайте коричневый сахар, соевый соус, рисовый уксус, сок лайма и рыбный соус, отставьте.

Специи, овощи и хорошее настроение: Евгений Клопотенко поделился рецептом люля-кебаба (видео)
Специи, овощи и хорошее настроение: Евгений Клопотенко поделился рецептом люля-кебаба (видео)Читать полностью

Курица или креветки:

Разогрейте масло в воде или глубокой кастрюле на среднем огне. Добавьте курицу и пассеруйте до готовности, примерно 6 минут. Если вы используете креветки, готовьте примерно 3 минуты или до непрозрачности. Переложите на тарелку, оставив масло на сковороде.

Пассеруйте овощи до хрустящей мягкости:

Добавьте сладкий перец и морковь, обжарьте 1-2 минуты, затем добавьте чеснок, зеленый лук и ростки фасоли.

Яйца:

Отодвиньте овощи к краям емкости и добавьте яйца в центр. Отваривайте, пока яйца не схватятся. Перемешайте, обжарьте все вместе: добавьте курицу, лапшу и соус, бросьте все вместе и отваривайте 1-2 минуты.

Подача:

Блюдо подавать теплым, заправленным кинзой, арахисом и семенами кунжута.

Ранее Эктор Хименес-Браво рассказывал, как приготовить душистый пирог с глазурью из тыквы и латиноамериканское блюдо касуэла.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Рецепты, Мастер-шеф, Эктор Хименес Браво.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин хочет убрать Лукашенко: кого Кремль видит лидером Беларуси
02 Ученые выдвинули новую версию о появлении коронавируса
03 Двух победителей не бывает: организаторов «Танців з зірками» обвинили в нечестности
04 Сын завуча в частной школе чашкой разбил девочке голову, но виноватой сделали пострадавшую: подробности резонансной истории
05 В Кремле нашли труп охранника Путина
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Огонь разлетался &quot;залпами&quot;: боевики ИГИЛ обстреляли китайский завод в Ираке (видео)
Огонь разлетался "залпами": боевики ИГИЛ обстреляли китайский завод в Ираке (видео)
У Зеленского заговорили о втором сроке
У Зеленского заговорили о втором сроке
Россия из Молдовы уходить не собирается: в Кремле грозят &quot;серьезной дестабилизацией&quot; в Приднестровье
Россия из Молдовы уходить не собирается: в Кремле грозят "серьезной дестабилизацией" в Приднестровье
Елизавета II может сорвать сделку принца Гарри и Меган Маркл с Netflix
Елизавета II может сорвать сделку принца Гарри и Меган Маркл с Netflix
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь