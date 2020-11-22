Судья "Мастер Шеф" поделился рецептом душистого тыквенного пирога в глазури (фото, видео)

Знаменитый шеф-повар Эктор Хименес-Браво порадовал своих поклонников новым вкусным рецептом десерта, который можно с легкостью приготовить на выходных для всей семьи.

Судья телепроекта "Мастер Шеф" рассказал, как приготовить аппетитный и душистый пирог с глазурью из тыквы.

"У меня с осенней порой возникает много приятных ассоциаций. И, как в истинного шефа, эти ассоциации связаны с кухней. Поэтому в течение всей осени я готовлю блюда из тыквы. Обожаю этот продукт и очень рад, что и украинцы его любят и выращивают в промышленных масштабах", - написал Эктор на своей странице в Инстаграме.

Рецепт тыквенного пирога с глазурью

Необходимые ингредиенты:

1 стакан сахара;

1 стакан коричневого сахара;

4 яйца,

1 ч.л. пищевой соды;

1 ст. л. разрыхлителя;

200 гр сливочного масла;

3 стакана муки;

1/2 стакана сливок 30%

1 ст. л. ванильного экстракта;

1/2 стакана сыворотки;

1 ч.л. корицы;

1 ч.л. мускатного ореха;

250 гр тыквенного пюре.

Для глазури:

1/2 стакана сливочного масла;

1 стакан коричневого сахара;

1 стакан сахарной пудры;

1/2 стакана сливок.

Разогрейте духовку 175 ° и выпекайте 1 час.

Пирог получается невероятно рыхлый и пропитанный глазурью!

Приятного аппетита!

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