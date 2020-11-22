Судья "Мастер Шеф" поделился рецептом душистого тыквенного пирога в глазури (фото, видео)

Знаменитый шеф-повар Эктор Хименес-Браво порадовал своих поклонников новым вкусным рецептом десерта, который можно с легкостью приготовить на выходных для всей семьи.
Судья телепроекта "Мастер Шеф" рассказал, как приготовить аппетитный и душистый пирог с глазурью из тыквы.
"У меня с осенней порой возникает много приятных ассоциаций. И, как в истинного шефа, эти ассоциации связаны с кухней. Поэтому в течение всей осени я готовлю блюда из тыквы. Обожаю этот продукт и очень рад, что и украинцы его любят и выращивают в промышленных масштабах", - написал Эктор на своей странице в Инстаграме.
Необходимые ингредиенты:
1 стакан сахара;
1 стакан коричневого сахара;
4 яйца,
1 ч.л. пищевой соды;
1 ст. л. разрыхлителя;
200 гр сливочного масла;
3 стакана муки;
1/2 стакана сливок 30%
1 ст. л. ванильного экстракта;
1/2 стакана сыворотки;
1 ч.л. корицы;
1 ч.л. мускатного ореха;
250 гр тыквенного пюре.
Для глазури:
1/2 стакана сливочного масла;
1 стакан коричневого сахара;
1 стакан сахарной пудры;
1/2 стакана сливок.
Разогрейте духовку 175 ° и выпекайте 1 час.
Пирог получается невероятно рыхлый и пропитанный глазурью!
Приятного аппетита!
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