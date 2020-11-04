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Судья "МастерШеф" поделилась простым рецептом сырников с золотистой корочкой (Видео)

Судья "МастерШеф" поделилась простым рецептом сырников с золотистой корочкой (Видео)
10:35 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Кулинарный эксперт, экс-судья шоу "МастерШеф" Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить быстрые сырники с золотистой корочкой, которые можно всем. Сырниками по ее рецепту смогут побаловать себя как люди на диете, так и те, кто придерживается правильного питания.

"Они вкусны, как свобода и демократия" - говорит Татьяна.

Важный секрет приготовления сырников от Литвиновой: чтобы не "забивать" сырники мукой, нужно выбрать правильный творог. Кулинарный эксперт советует брать насыпной творог, а не мокрый. Она отметила, что если для рецепта вы возьмете сырковую массу, туда придется добавить много муки.

Также, важна и правильная жирность творога – рекомендация Литвиновой от 9 до 12% жирности, максимум — до 15%.

Ингредиенты для сырников:

  • Творог 9% - 300 г.

  • Яйца — ½ шт.

  • Крахмал кукурузный — 1 ч. л.

  • Сахар ванильный — 5 г.

  • Масло оливковое — 2 ст. л.

  • Мука пшеничная — на обсыпку.

Приготовление:

Творог размять вилкой до однородной массы. Яйцо взбить вилочкой с ванильным сахаром и добавить его половину к творогу, постоянно помешивая. После нужно добавить в тесто крахмал и сформировать сырники.

На разогретую сковороду выложить сырники и жарить их до образования золотой корочки, но не до полной готовности.

Потом снимаем сырники снять с плиты и кладем на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло. На противень наливаем немного оливкового масла и обмакиваем в нем сырники с двух сторон.

После помещаем сырники на противень и отправляем в духовку на 20 минут при температуре 170 градусов.

Приятного аппетита!

Ранее, «Телеграф» уже делился "вкусностями" от Тани Литвиновой – попробуйте приготовить легкую чиабатту по ее рецепту.

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Все по теме:

Рецепт, МастерШеф, Татьяна Литвинова, Сырники.

Автор:

Телеграф
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