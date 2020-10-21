Лучше, чем обычный хлеб: Татьяна Литвинова поделилась рецептом вкуснейшей чиабатты

Кулинарный эксперт поделилась самым быстрым способом приготовления легкого и воздушного итальянского хлеба - чиабатты.

Чиабатта - хлеб который не оставляет равнодушным никого. В оригинальной технологии приготовления тесто настаивается на протяжении 24 часов, а так, как у современных хозяек так много времени нет, Татьяна Литвинова решила рассказать самый быстрый способ из всех, что она знает, и сократить готовку итальянского хлеба до 2-х часов.

Чиабатту готовят по всему миру множеством разных способов. В тесто можно добавить и розмарин, и вяленые томаты, и лимонную цедру, и сушеную клюкву и еще с сотню других наполнителей.

"Этот рецепт чиабатты, самый простой из всех, что я знаю и он на дрожжах. Главное возьмите сильную муку, с содержанием белка минимум 15%. Тогда точно все получится" - пишет Татьяна.

Итак, рецепт чиабатты от Татьяны Литвиновой:

Ингредиенты:

Мука пшеничная - 500г

Вода - 400мл

Дрожжи - 12г

Соль - 10г

Приготовление:

Очень важно перед приготовлением просеять муку, чтобы чиабатта получилась воздушной.

Смешиваем муку и дрожжи. Дрожжи кулинар советует брать хорошие и проверенные, чтобы не перевести муку и не испортить блюдо.

Добавляем к муке воду. Тесто будет жидковатым, но это так и нужно, не пугайтесь. Если у Вас есть тестомес - отлично, если нет, то подойдет и обычный миксер. вымешиваем тесто 20 мин. У чиабатты должны получиться крупные поры, для этого нужно хорошенько вытягивать тесто.

Тесто выкладываем в чистую миску, накрываем полотенцем и ставим в теплое место. Подходить оно будет 1,5 часа.

После, не трогая руками тесто в миске, вываливаем его на рабочую поверхность. Главное теперь не трогать тесто руками и не мешать его. Действовать нужно быстро.

Очень острым ножом разрезаем тесто и кладем отрезанные кусочки на противень. Перед этим противень застилаем пергаментом и делаем с помощью полотенца подложку (посмотрите в видео-рецепте). Накрываем чистым полотенцем и оставляем на 2 часа.

Разогреваем духовку до 230 градусов и ставим противень с чиабаттой. Также нужно под противень в духовке поставить емкость с водой. Вода должна быть горячей - только закипевшей. Это нужно для того, чтобы чиабатта получилась хрустящей.

Ждем 30 минут и все готово.

Приятного аппетита!!!

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