Испытание тьмой и женская битва черных фартуков: все детали 12 выпуска "Мастер Шефа"

В субботу, 21 ноября, состоялся 12 выпуск популярного кулинарного шоу на телеканале СТБ - "Мастер Шеф". Судьями проекта юбилейного 10 сезона стали неизменный Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский.

В новом выпуске кулинарам-любителям будут бороться в конкурсе с темной комнатой.

Участники по очереди должны заходить в абсолютно темное помещение и выбрать вслепую 5 ингредиентов. На это им отводится ровно 3 минуты. Повара обязаны использовать все 5 ингредиентов. Если они возьмут больше - судьи заберут лишнее, а если меньше - добавят продукты наугад.

На приготовление блюда аматорам дали полтора часа.

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По результатам первого испытания 12 выпуска 10 сезона "Мастер Шеф" черный фартук одели Алина Матвейчук, Ирина Маленко и Александр Горчаков.

Еще одно испытание в 12 выпуске проекта "Мастер Шеф" также будет индивидуальным. Но перед ним судьи проведут промежуточный контроль кулинарных умений аматоров. Они попросили участников оценить мастерство каждого из поваров. Самая умелая получила значок с цифрой 1 (Яна Балог), а вот аутсайдером стал Александр Горчаков, который получил 11.

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2 - Мирра Борисова, 3 - Ира Раковчен, 4 - Марина Шмалько, 5 - Алина Матвийчук, 6 - Дмитрий Балита, 7 - Ира Маленко, 8 - Мария Кривенко, 9 - Юля Венедиктова, 10 - Марина Кобчук.

Дальше кухня кулинарного реалити наполнилась духом азарта. Аматоры не только приготовили новые блюда, скрытые под коробками-загадками. Они сделали ставки на своих соперников.

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Поражение в этом конкурсе потерпели девушки Мария Кривенко, Марина Шмалько и Яна Балог, поэтому они надели черные фартуки.

В битве черных каждый из участников должен приготовить одно блюдо - сибас с овощами стир-фрай. В этом блюде акцент сделан на правильной нарезке овощей - жюльеном, а также на идеальной филировке рыбы. В битве черных фартуков участницам нужно не только приготовить идентичное блюдо, но и до мелочей воссоздать презентацию судей. А вот готовить блюдо нужно не на привычных удобных поверхностях, а на воздушном шарике.

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По результатам битвы черных фартуков 12 выпуска 10 сезона кулинарный проект "Мастер Шеф" не покинул никто.

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Напомним, что в 11 выпуске проект "Мастер Шеф" покинул Богдан Сиротенко.