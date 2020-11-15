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Ресторанная битва и микрокухня: подробности 11 выпуска "Мастер Шеф"

Ресторанная битва и микрокухня: подробности 11 выпуска "Мастер Шеф"
Обновлено 09:38 Сегодня Телеграф Фото: instagram Master chef

В субботу, 14 ноября, прошел 11 выпуск кулинарного проекта "Мастер Шеф". В этом эфире участникам пришлось несладко. Сначала аматоры должны были состязаться в конкурсе собственных ресторанов, а в битве черных фартуков испытать силы в микрокухне.

Участники "Мастер Шефа" воплотили мечту всей своей жизни - они смогли открыть собственный (хоть и не настоящий) ресторан. Заведения им пришлось строить в самом павильоне, а также самим придумать интерьер, и это всего за 5 часов. Оценить результат наших кулинаров-аматоров пришли звездные гости. Так, Хименес-Браво призвал на помощь ведущего Григория Решетника, Ольге Мартыновский помогала вынести вердикт Екатерина Пескова, а Владимиру Ярославскому – его су-шеф Григорий.

Богдан Сиротенко стал капитанов красной команды, а Дмитрий Балита - синей.

 
 
 
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На приготовление блюд командам дали всего пару часов. За это время участники должны были приготовить по две закуски, по два основных блюда и десерты.

 
 
 
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Оценили приготовленное блюда судьи проекта и все приглашенные гости.

По результатам состязания выиграла команда синих под руководством Дмитрия Балиты. Все участники красной команды одели черные фартуки, но кроме Яны Балог. Она единственная показала самые лучшие результаты.

На битве черных аматорам пришлось справляться с настоящей микрокухней. Юлия, Богдан, Ирина, Мария и Ира должны были придумать блюдо самим, что немного облегчило им задачу.

После соревнования судьи огласили свой вердикт. Всем девушкам выдали по белому халату, а вот 11 выпуск проекта "Мастер Шеф-10" покинул Богдан Сиротенко.

Переходите на сайт Teleportal.UA и смотрите онлайн 11 выпуск 10 сезона "Мастер Шеф"!

Напомним, что кулинарное шоу "Мастер Шеф" выходит каждое воскресенье на телеканале СТБ. Узнавайте подробности 10 сезона на сайте "Телеграф".

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Мастер-шеф, Мастер Шеф 10.

Автор:

Телеграф
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