Чем больше крема, тем лучше: Татьяна Литвинова поделилась рецептом торта Наполеон на основе пива

Торт Наполеон – одно из самых любимых лакомств многих в мире. Есть множество различных вариантов как названия тортика – Мильфей, Тысяча слоев, так и рецептов его приготовления.
Кулинар Татьяна Литвинова решила побаловать своих подписчиков сладеньким и опубликовала на своем YouTube-канале уникальный̆ рецепт Наполеона – с коржами на пиве и кремом без сливочного масла.
«Изумительный торт Наполеон. Быстро и вкусно!» - говорит Татьяна.
Ингредиенты
Для крема:
Молоко — 1200 мл
Сахар — 150 г
Яйца — 2 шт
Желтки — 3 шт
Мука пшеничная — 50 г
Крахмал кукурузный — 40 г
Шоколад белый 120 г
Сахар ванильный — 10 г
Для теста:
Масло сливочное — 200 г
Мука пшеничная — 200 г
Пиво — 50 мл
Соль — щепотка
Приготовление:
Для приготовления крема нужно поставить молоко греться на плиту. После, смешать два белка и 3 желтка, добавить к ним сахар, ванильный сахар, немного молока, муки и крахмала. И все это хорошо перемешать.
Как только молоко начнет закипать, нужно залить туда тоненькой струйкой приготовленную смесь и перемешать до загустения и добавить белый шоколад. После, стоит накрыть крем пищевой пленкой.
Для приготовления теста понадобиться мука, соль, масло и пиво. Холодное масло натраем на терке, периодически обмакивая его в муку, чтобы оно не прилипало. Добавляем к маслу пиво и замешиваем тесто.
Из теста замешиваем рулет, который потом нарезаем кружочками – будущие коржы, и отправляем их на час в холодильник. После, раскатываем скалкой коржи и отправляем в духовку на 5−7 мин каждый.
И последний штрих – сборка торта. На досточку кладем пергамент, налаживаем крем и придавливаем его сверху коржом. На корж сверху намазываем крем, и снова придавливаем следующим коржом, и так пока коржи не закончатся.
Крема лучше класть много, чтобы наполеон не был сухим. Из оставшихся обрезков коржа можно сделать крошку и посыпать верх самого торта.
Отправляем в морозилку на 1 час и готово.
Приятного аппетита!
Ранее, «Телеграф» писал о простом рецепте сырников за 20 минут от Татьяны Литвиновой.