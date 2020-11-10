Чем больше крема, тем лучше: Татьяна Литвинова поделилась рецептом торта Наполеон на основе пива

Торт Наполеон – одно из самых любимых лакомств многих в мире. Есть множество различных вариантов как названия тортика – Мильфей, Тысяча слоев, так и рецептов его приготовления.

Кулинар Татьяна Литвинова решила побаловать своих подписчиков сладеньким и опубликовала на своем YouTube-канале уникальный̆ рецепт Наполеона – с коржами на пиве и кремом без сливочного масла.

«Изумительный торт Наполеон. Быстро и вкусно!» - говорит Татьяна.

Ингредиенты

Для крема:

Молоко — 1200 мл

Сахар — 150 г

Яйца — 2 шт

Желтки — 3 шт

Мука пшеничная — 50 г

Крахмал кукурузный — 40 г

Шоколад белый 120 г

Сахар ванильный — 10 г

Для теста:

Масло сливочное — 200 г

Мука пшеничная — 200 г

Пиво — 50 мл

Соль — щепотка

Приготовление:

Для приготовления крема нужно поставить молоко греться на плиту. После, смешать два белка и 3 желтка, добавить к ним сахар, ванильный сахар, немного молока, муки и крахмала. И все это хорошо перемешать.

Как только молоко начнет закипать, нужно залить туда тоненькой струйкой приготовленную смесь и перемешать до загустения и добавить белый шоколад. После, стоит накрыть крем пищевой пленкой.

Для приготовления теста понадобиться мука, соль, масло и пиво. Холодное масло натраем на терке, периодически обмакивая его в муку, чтобы оно не прилипало. Добавляем к маслу пиво и замешиваем тесто.

Из теста замешиваем рулет, который потом нарезаем кружочками – будущие коржы, и отправляем их на час в холодильник. После, раскатываем скалкой коржи и отправляем в духовку на 5−7 мин каждый.

И последний штрих – сборка торта. На досточку кладем пергамент, налаживаем крем и придавливаем его сверху коржом. На корж сверху намазываем крем, и снова придавливаем следующим коржом, и так пока коржи не закончатся.

Крема лучше класть много, чтобы наполеон не был сухим. Из оставшихся обрезков коржа можно сделать крошку и посыпать верх самого торта.

Отправляем в морозилку на 1 час и готово.

Приятного аппетита!

Ранее, «Телеграф» писал о простом рецепте сырников за 20 минут от Татьяны Литвиновой.