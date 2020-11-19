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Заварное тесто и нежный цитрусовый крем: рецепт торта от судьи "Мастер Шеф"

Заварное тесто и нежный цитрусовый крем: рецепт торта от судьи "Мастер Шеф"
Обновлено 22:04 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот видео

Только недавно украинский кондитер Лиза Глинская делилась со своими подписчиками вкусным и полезным рецептом шоколадного печенья из воздушного риса, как вновь кулинар порадовала очередным рецептом еще одного десерта.

На своем YouTube-канале победительница проекта "Мастер Шеф" показала, как приготовить торт "Карпатка" "Заварное тесто с нежным цитрусовым кремом", - отметила Лиза Глинская.

Торт "Карпатка"

Ингредиенты:

Цитрусовый крем

  • 100 мл лимонного фреша

  • 50 мл апельсинового фреша

  • 150 г сахара

  • 150 г яиц

  • 100 г сливочного масла

  • цедра одного апельсина

  • цедра одного лимона

  • 5 г желатина + 25 мл воды

  • 300 мл сливок (жирность не менее 30%)

Заварное тесто:

  • 100 мл молока

  • 100 мл воды

  • 1 г соли

  • 10 г сахара

  • 80 г сливочного масла

  • 200 г яиц

  • 140 г муки

Способ приготовления цитрусового крема:

Приготовьте основу.

1. Залейте желатин водой, оставьте набухать на 15 минут.

2. Соедините в сотейнике лимонный, апельсиновый фреш, цедру апельсина и лимона, яйца и сахар. Поставьте на средний огонь и доведите до кипения, постоянно помешивания.

3. Прокипятите 1 минуту и пропустите массу через сито.

4. Добавьте набухший желатин и перемешайте.

5. Добавьте сливочное масло, перемешайте, пробейте погружным блендером.

6. Накройте пленкой в контакт отправьте в холодильник на несколько часов.

7. Взбейте холодные сливки до мягких пиков, добавьте остывшую основу и объедините обе массы.

Способ приготовления коржей:

1. Включите духовку на 250°С.

2. Соедините в сотейнике молоко, воду, соль, сахар, сливочное масло и доведите до кипения.

3. Залейте смесь в муку и перемешайте.

4. Верните массу в сотейник, поставьте на средний огонь и, разминая, подсушите в течение 1-2 минуты – на дне сотейника должна образоваться корочка.

5. Переложите тесто в чашу комбайна или миску и дайте тесту немного остыть.

6. Пробейте яйца блендером до однородной консистенции.

7. Вмешайте яйца в тесто небольшими порциями – по столовой ложке, должна получиться однородная консистенция.

8. Переложите тесто в миску, половину массы вылейте в разъемную форму диаметром 22 см – дно формы выстелите пергаментом.

9. Отправьте выпекаться в разогретую до 250°С духовку без конвекции – и сразу выключите духовку. Через 15 минут включите духовку на 170°С и выпекайте еще 20 минут. После снизьте градус до 150°С и просушите еще в течение 10 минут.

Ни в коем случае в процессе выпекания не открывайте духовку!

10. Выпеките таким же образом второй корж.

11. Дайте коржам остыть.

А теперь собираем торт:

1. В разъемную форму положите корж, сверху выложите крем, накройте сверху вторым коржом.

2. Отправьте в холодильник на 3-4 часа.

3. Снимите форму с торта, задекорируйте торт цитрусовыми цукатами и присыпьте сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

Ранее "Телеграф" писал, 

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Все по теме:

Десерты, Рецепты, Лиза Глинская.

Автор:

Телеграф
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