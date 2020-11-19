Заварное тесто и нежный цитрусовый крем: рецепт торта от судьи "Мастер Шеф"

Только недавно украинский кондитер Лиза Глинская делилась со своими подписчиками вкусным и полезным рецептом шоколадного печенья из воздушного риса, как вновь кулинар порадовала очередным рецептом еще одного десерта.
На своем YouTube-канале победительница проекта "Мастер Шеф" показала, как приготовить торт "Карпатка" "Заварное тесто с нежным цитрусовым кремом", - отметила Лиза Глинская.
Ингредиенты:
Цитрусовый крем
100 мл лимонного фреша
50 мл апельсинового фреша
150 г сахара
150 г яиц
100 г сливочного масла
цедра одного апельсина
цедра одного лимона
5 г желатина + 25 мл воды
300 мл сливок (жирность не менее 30%)
Заварное тесто:
100 мл молока
100 мл воды
1 г соли
10 г сахара
80 г сливочного масла
200 г яиц
140 г муки
Способ приготовления цитрусового крема:
Приготовьте основу.
1. Залейте желатин водой, оставьте набухать на 15 минут.
2. Соедините в сотейнике лимонный, апельсиновый фреш, цедру апельсина и лимона, яйца и сахар. Поставьте на средний огонь и доведите до кипения, постоянно помешивания.
3. Прокипятите 1 минуту и пропустите массу через сито.
4. Добавьте набухший желатин и перемешайте.
5. Добавьте сливочное масло, перемешайте, пробейте погружным блендером.
6. Накройте пленкой в контакт отправьте в холодильник на несколько часов.
7. Взбейте холодные сливки до мягких пиков, добавьте остывшую основу и объедините обе массы.
Способ приготовления коржей:
1. Включите духовку на 250°С.
2. Соедините в сотейнике молоко, воду, соль, сахар, сливочное масло и доведите до кипения.
3. Залейте смесь в муку и перемешайте.
4. Верните массу в сотейник, поставьте на средний огонь и, разминая, подсушите в течение 1-2 минуты – на дне сотейника должна образоваться корочка.
5. Переложите тесто в чашу комбайна или миску и дайте тесту немного остыть.
6. Пробейте яйца блендером до однородной консистенции.
7. Вмешайте яйца в тесто небольшими порциями – по столовой ложке, должна получиться однородная консистенция.
8. Переложите тесто в миску, половину массы вылейте в разъемную форму диаметром 22 см – дно формы выстелите пергаментом.
9. Отправьте выпекаться в разогретую до 250°С духовку без конвекции – и сразу выключите духовку. Через 15 минут включите духовку на 170°С и выпекайте еще 20 минут. После снизьте градус до 150°С и просушите еще в течение 10 минут.
Ни в коем случае в процессе выпекания не открывайте духовку!
10. Выпеките таким же образом второй корж.
11. Дайте коржам остыть.
А теперь собираем торт:
1. В разъемную форму положите корж, сверху выложите крем, накройте сверху вторым коржом.
2. Отправьте в холодильник на 3-4 часа.
3. Снимите форму с торта, задекорируйте торт цитрусовыми цукатами и присыпьте сахарной пудрой.
Ранее "Телеграф" писал,