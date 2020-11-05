Скачать
Четверг, 05.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Кто для Украины лучше - Байден или Трамп?
Кто для Украины лучше - Байден или Трамп?
Уроженка Украины впервые избрана в Конгресс США
Уроженка Украины впервые избрана в Конгресс США
В Украине назревают новые протесты: грозят перекрыть все международные трассы
В Украине назревают новые протесты: грозят перекрыть все международные трассы
Где и когда смотреть матч Лиги Европы Заря - АЕК
Где и когда смотреть матч Лиги Европы Заря - АЕК

"Перевернутый пирог": судья "МастерШеф" показала, как приготовить французский тарт Татен (Видео)

"Перевернутый пирог": судья "МастерШеф" показала, как приготовить французский тарт Татен (Видео)
Обновлено 19:20 Сегодня Телеграф Фото: instagram Лизы Глинской

Победительница проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить французский яблочный тарт Татен. Небольшим видеоуроком кулинар поделилась на своем канале в YouTube.

"Десерт этот очень простой, быстрый. Вариант "гости на пороге", - отметила Глинская в ролике.

Фото Instagram Лизы Глинской

Ингредиенты:

Тесто:

  • 150 г муки

  • 130 г замороженного сливочного масла

  • 40 г сахара

  • 40 г желтков

  • 2 г разрыхлителя

  • 1 г соли

Начинка:

  • 4-5 яблок

  • 150 г сахара

  • ½ стручка ванили

Способ приготовления теста:

1. Перемешайте муку, разрыхлитель и соль.

2. Натрите на мелкой терке масло, обмакивая его в муку. Перемешайте до состояния крошки.

3. Перемешайте желток с сахаром, соедините с сухой частью. Замесите тесто.

4. Раскатайте тесто в круг диаметром 22 см, уложите между двух листов пергамента и отправьте в холодильник на 30-40 минут.

Приготовление:

1. Приготовьте начинку. Растопите сахар в сотейнике с толстым дном на огне чуть выше среднего, доведите до состояния темной карамели.

Конфеты или смерть: судья "Мастер Шеф" поделился рецептом тыквенного печенья на Хэллоуин
Конфеты или смерть: судья "Мастер Шеф" поделился рецептом тыквенного печенья на ХэллоуинЧитать полностью

2. Перелейте карамель на пергамент.

3. Добавьте ванильную "икру" к карамели.

4. Почистите яблоки и нарежьте на четыре части.

5. Поломайте карамель, измельчите до состояния крошки.

6. Включите духовку на 180 С с обдувом.

7. Выложите форму для выпекания пергаментом, высыпьте на дно половину карамельной крошки и разровняйте.

8. Выложите яблоки красивым срезом вниз, присыпьте второй частью карамельной крошкой.

9. Накройте яблоки сверху подготовленным тестом.

10. Отправьте в духовку на 30-35 минут.

11. Переверните пирог на тарелку, пока он еще горячий.

Приятного аппетита!

Ранее "Телеграф" писал о том, как приготовить вкусные сырники с золотистой корочкой - рецепт Татьяны Литвиновой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Десерты, Рецепты, Лиза Глинская.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин "распадается" на части? Странность в поведении президента России озадачила сеть
02 Вышедший из «бункера» Путин взволновал россиян своим видом
03 «Президент» Карабаха сбежал в Ереван: озвучен прогноз по войне Азербайджана с Арменией
04 Месси надолго запомнит 18-летнего вратаря Динамо: лучшие сейвы Нещерета (видео)
05 "Мы пришли сюда поесть, а не слушать ваши темы про войну": волонтер рассказала о перепалке в киевском кафе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Врач объяснил, почему нельзя принимать антибиотики при коронавирусе
Врач объяснил, почему нельзя принимать антибиотики при коронавирусе
«Коронавируса у него нет»: стало известно, когда Кернес вернется в Харьков
«Коронавируса у него нет»: стало известно, когда Кернес вернется в Харьков
Трамп требует остановить подсчет голосов
Трамп требует остановить подсчет голосов
Арахамия «на всю страну» выругался матом (видео)
Арахамия «на всю страну» выругался матом (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь