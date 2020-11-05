"Перевернутый пирог": судья "МастерШеф" показала, как приготовить французский тарт Татен (Видео)

Победительница проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить французский яблочный тарт Татен. Небольшим видеоуроком кулинар поделилась на своем канале в YouTube.
"Десерт этот очень простой, быстрый. Вариант "гости на пороге", - отметила Глинская в ролике.
Фото Instagram Лизы Глинской
Ингредиенты:
Тесто:
150 г муки
130 г замороженного сливочного масла
40 г сахара
40 г желтков
2 г разрыхлителя
1 г соли
Начинка:
4-5 яблок
150 г сахара
½ стручка ванили
Способ приготовления теста:
1. Перемешайте муку, разрыхлитель и соль.
2. Натрите на мелкой терке масло, обмакивая его в муку. Перемешайте до состояния крошки.
3. Перемешайте желток с сахаром, соедините с сухой частью. Замесите тесто.
4. Раскатайте тесто в круг диаметром 22 см, уложите между двух листов пергамента и отправьте в холодильник на 30-40 минут.
Приготовление:
1. Приготовьте начинку. Растопите сахар в сотейнике с толстым дном на огне чуть выше среднего, доведите до состояния темной карамели.
2. Перелейте карамель на пергамент.
3. Добавьте ванильную "икру" к карамели.
4. Почистите яблоки и нарежьте на четыре части.
5. Поломайте карамель, измельчите до состояния крошки.
6. Включите духовку на 180 С с обдувом.
7. Выложите форму для выпекания пергаментом, высыпьте на дно половину карамельной крошки и разровняйте.
8. Выложите яблоки красивым срезом вниз, присыпьте второй частью карамельной крошкой.
9. Накройте яблоки сверху подготовленным тестом.
10. Отправьте в духовку на 30-35 минут.
11. Переверните пирог на тарелку, пока он еще горячий.
Приятного аппетита!
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