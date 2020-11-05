"Перевернутый пирог": судья "МастерШеф" показала, как приготовить французский тарт Татен (Видео)

Победительница проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить французский яблочный тарт Татен. Небольшим видеоуроком кулинар поделилась на своем канале в YouTube.

"Десерт этот очень простой, быстрый. Вариант "гости на пороге", - отметила Глинская в ролике.

Фото Instagram Лизы Глинской

Ингредиенты:

Тесто:

150 г муки

130 г замороженного сливочного масла

40 г сахара

40 г желтков

2 г разрыхлителя

1 г соли

Начинка:

4-5 яблок

150 г сахара

½ стручка ванили

Способ приготовления теста:

1. Перемешайте муку, разрыхлитель и соль.

2. Натрите на мелкой терке масло, обмакивая его в муку. Перемешайте до состояния крошки.

3. Перемешайте желток с сахаром, соедините с сухой частью. Замесите тесто.

4. Раскатайте тесто в круг диаметром 22 см, уложите между двух листов пергамента и отправьте в холодильник на 30-40 минут.

Приготовление:

1. Приготовьте начинку. Растопите сахар в сотейнике с толстым дном на огне чуть выше среднего, доведите до состояния темной карамели.

2. Перелейте карамель на пергамент.

3. Добавьте ванильную "икру" к карамели.

4. Почистите яблоки и нарежьте на четыре части.

5. Поломайте карамель, измельчите до состояния крошки.

6. Включите духовку на 180 С с обдувом.

7. Выложите форму для выпекания пергаментом, высыпьте на дно половину карамельной крошки и разровняйте.

8. Выложите яблоки красивым срезом вниз, присыпьте второй частью карамельной крошкой.

9. Накройте яблоки сверху подготовленным тестом.

10. Отправьте в духовку на 30-35 минут.

11. Переверните пирог на тарелку, пока он еще горячий.

Приятного аппетита!

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