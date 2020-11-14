Печенье без муки и глютена: судья "Мастер Шеф" рассказала, как приготовить полезное печенье (видео)

Победительница кулинарного проекта "Мастер Шеф" Лиза Глинская поделилась рецептом полезного десерта - печенья из воздушного риса.
"Рисовая галета с шоколадом не содержит муки, лактозы и глютена, а готовится очень просто", - написала кулинар на своей официальной странице в Инстаграм.
Необходимые ингредиенты:
150 г воздушного риса (1,5 стакана объемом 250 мл, гречки или киноа)
100 г черного шоколада (или молочного, белого)
50 г орехов (2 ст. л., обжаренный фундук, миндаль, грецкий орех, курага, инжир или ореховая паста)
Способ приготовления:
1. Подробите орехи.
2. Растопите шоколад и соедините с орехами.
3. Отправьте шоколадно-ореховую смесь с воздушным рисом.
4. Сформируйте с помощью кольца на пергаменте печенье.
5. Отправьте галеты в холодильник - приблизительно на полчаса-час, до застывания шоколада.
Приятного аппетита!