Печенье без муки и глютена: судья "Мастер Шеф" рассказала, как приготовить полезное печенье (видео)

Победительница кулинарного проекта "Мастер Шеф" Лиза Глинская поделилась рецептом полезного десерта - печенья из воздушного риса.

"Рисовая галета с шоколадом не содержит муки, лактозы и глютена, а готовится очень просто", - написала кулинар на своей официальной странице в Инстаграм.

Рецепт рисовой галеты с шоколадом

Необходимые ингредиенты:

150 г воздушного риса (1,5 стакана объемом 250 мл, гречки или киноа)

100 г черного шоколада (или молочного, белого)

50 г орехов (2 ст. л., обжаренный фундук, миндаль, грецкий орех, курага, инжир или ореховая паста)

Способ приготовления:

1. Подробите орехи.

2. Растопите шоколад и соедините с орехами.

3. Отправьте шоколадно-ореховую смесь с воздушным рисом.

4. Сформируйте с помощью кольца на пергаменте печенье.

5. Отправьте галеты в холодильник - приблизительно на полчаса-час, до застывания шоколада.

Приятного аппетита!