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Судья "МастерШеф" поделился рецептом вкуснейшей касуэлы

Судья "МастерШеф" поделился рецептом вкуснейшей касуэлы
Обновлено 10:38 Сегодня Телеграф Фото: instagram Эктора Хименес-браво
Известный шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво поделился особенным рецептом блюда латиноамериканской кухни - касуэлы.

Канадский кулинар, который уже много лет как проживает в Украине и развивает здесь свой бизнес, опубликовал в соцсети Инстаграм рецепт чилийского супа под названием "Касуэла". Вместе с телеведущей Ольгой Фреймут шеф-повар приготовил густой и ароматный рыбный бульон.

Эктор Хименес-Браво и Ольга Фреймут

Чаще всего касуэла готовится из курятины или говядины, однако в этот раз Эктор Хименес-Браво решил сделать акцент на рыбе.

Рецепт касуэлы от Эктора Хименес-Браво

Ингредиенты:

  • 1 ст. л. сливочного масла;

  • 1 ст. л. оливкового масла;

  • ½ стакана нарезанного зеленого перца;

  • ½ стакана нарезанного красного болгарского перца;

  • 1 чашка нарезанного лука;

  • 2 рубленых свежих зубчика чеснока;

  • 1 чашка тертой моркови;

  • 1 кубик рыбного бульона;

  • ¼ ч. л. паприки;

  • 4 чашки густых сливок;

  • 1 банка кокосового молока;

  • 1/3 стакана белого вина;

  • 1 кг крупных креветок, очищенных;

  • 12 маленьких моллюсков, вычищенных;

  • 1 кг рыбы-меч, нарезать на кусочки (это по классике);

  • 1 ст. л. нарезанной свежей кинзы;

  • 1 ст. л. нарезанной свежей петрушки;

  • 1 ст. л. томатной пасты.

Приготовление

1. В большой кастрюле на среднем огне нагреваем оливковое и сливочное масло.

2. Добавляем лук, красный перец, чеснок, зеленый перец, морковь и тушим, пока смесь не станет мягкой и прозрачной, периодически помешивая около 10 минут. Добавляем соль и перец.

Касуэла рецепт

3. Добавляем сливки, рыбный бульон, кокосовое молоко; доводим до кипения. Добавляем морепродукты и накрываем крышкой, уменьшаем огонь и варим около 2-х минут, пока не откроются моллюски. Снимаем с огня и вынимаем все неоткрытые ракушки.

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4. Добавляем вино и томатную пасту, варим еще 20 минут.

5. Украшаем свежей кинзой и петрушкой.

Рецепт касуэлы

Напомним, ранее судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, за что полюбил канадцев и их страну.

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Рецепты, Эктор Хименес Браво, Касуэла.

Автор:

Телеграф
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