Судья "МастерШеф" поделился рецептом вкуснейшей касуэлы

Канадский кулинар, который уже много лет как проживает в Украине и развивает здесь свой бизнес, опубликовал в соцсети Инстаграм рецепт чилийского супа под названием "Касуэла". Вместе с телеведущей Ольгой Фреймут шеф-повар приготовил густой и ароматный рыбный бульон.
Чаще всего касуэла готовится из курятины или говядины, однако в этот раз Эктор Хименес-Браво решил сделать акцент на рыбе.
Рецепт касуэлы от Эктора Хименес-Браво
Ингредиенты:
1 ст. л. сливочного масла;
1 ст. л. оливкового масла;
½ стакана нарезанного зеленого перца;
½ стакана нарезанного красного болгарского перца;
1 чашка нарезанного лука;
2 рубленых свежих зубчика чеснока;
1 чашка тертой моркови;
1 кубик рыбного бульона;
¼ ч. л. паприки;
4 чашки густых сливок;
1 банка кокосового молока;
1/3 стакана белого вина;
1 кг крупных креветок, очищенных;
12 маленьких моллюсков, вычищенных;
1 кг рыбы-меч, нарезать на кусочки (это по классике);
1 ст. л. нарезанной свежей кинзы;
1 ст. л. нарезанной свежей петрушки;
1 ст. л. томатной пасты.
Приготовление
1. В большой кастрюле на среднем огне нагреваем оливковое и сливочное масло.
2. Добавляем лук, красный перец, чеснок, зеленый перец, морковь и тушим, пока смесь не станет мягкой и прозрачной, периодически помешивая около 10 минут. Добавляем соль и перец.
3. Добавляем сливки, рыбный бульон, кокосовое молоко; доводим до кипения. Добавляем морепродукты и накрываем крышкой, уменьшаем огонь и варим около 2-х минут, пока не откроются моллюски. Снимаем с огня и вынимаем все неоткрытые ракушки.
4. Добавляем вино и томатную пасту, варим еще 20 минут.
5. Украшаем свежей кинзой и петрушкой.
Напомним, ранее судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, за что полюбил канадцев и их страну.