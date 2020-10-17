Судья "МастерШеф" поделился рецептом вкуснейшей касуэлы

Известный шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво поделился особенным рецептом блюда латиноамериканской кухни - касуэлы.

Канадский кулинар, который уже много лет как проживает в Украине и развивает здесь свой бизнес, опубликовал в соцсети Инстаграм рецепт чилийского супа под названием "Касуэла". Вместе с телеведущей Ольгой Фреймут шеф-повар приготовил густой и ароматный рыбный бульон.

Чаще всего касуэла готовится из курятины или говядины, однако в этот раз Эктор Хименес-Браво решил сделать акцент на рыбе.

Рецепт касуэлы от Эктора Хименес-Браво

Ингредиенты:

1 ст. л. сливочного масла;

1 ст. л. оливкового масла;

½ стакана нарезанного зеленого перца;

½ стакана нарезанного красного болгарского перца;

1 чашка нарезанного лука;

2 рубленых свежих зубчика чеснока;

1 чашка тертой моркови;

1 кубик рыбного бульона;

¼ ч. л. паприки;

4 чашки густых сливок;

1 банка кокосового молока;

1/3 стакана белого вина;

1 кг крупных креветок, очищенных;

12 маленьких моллюсков, вычищенных;

1 кг рыбы-меч, нарезать на кусочки (это по классике);

1 ст. л. нарезанной свежей кинзы;

1 ст. л. нарезанной свежей петрушки;

1 ст. л. томатной пасты.

Приготовление

1. В большой кастрюле на среднем огне нагреваем оливковое и сливочное масло.

2. Добавляем лук, красный перец, чеснок, зеленый перец, морковь и тушим, пока смесь не станет мягкой и прозрачной, периодически помешивая около 10 минут. Добавляем соль и перец.

3. Добавляем сливки, рыбный бульон, кокосовое молоко; доводим до кипения. Добавляем морепродукты и накрываем крышкой, уменьшаем огонь и варим около 2-х минут, пока не откроются моллюски. Снимаем с огня и вынимаем все неоткрытые ракушки.

4. Добавляем вино и томатную пасту, варим еще 20 минут.

5. Украшаем свежей кинзой и петрушкой.

Напомним, ранее судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, за что полюбил канадцев и их страну.