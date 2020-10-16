Судья проекта "МастерШеф" показал, как начинал карьеру

Эктор Хименес-Браво поделился архивным фото и рассказал, почему полюбил Канаду.

Украинский шеф-повар колумбийского происхождения и неизменный судья кулинарного телепроекта "Мастер Шеф", 53-летний Эктор Хименес-Браво на своей официальной странице в Инстаграме опубликовал архивные фотографии, сделанные в начале его кулинарной карьеры.

Эктор Хименес-Браво любит делится своими воспоминаниями о трудностях, которые пришлось пережить ему в молодые годы. В этот раз известный шеф-повал вспомнил, как его канадские коллеги не воспринимали его на кухне.

"Владелицей была адвокат Миссис Боуэн и перед торжественным открытием она мне сказала: "Эктор, я убью тебя собственными руками, если что-то будет не вкусно". Конечно же она шутила, но я не стал проверять. Хотя потом понял, что все канадцы любят черный юмор", - поделился Эктор с поклонниками.

View this post on Instagram A post shared by Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo) on Oct 15, 2020 at 12:23am PDT

В результате, показав всем чего он достоин, молодой колумбиец получил авторитет среди коллектива. А после пяти лет в этом месте он перешел работать в популярный ресторан Оттавы Foundation Restaurant.

Хименес-Браво также добавил, что очень полюбил канадцев за их патриотизм и преданность своей стране. Именно за то, что в этом государстве все равны перед законом, начинающий повар хотел получить гражданство Канады.

Напомним, ранее 53-летний Эктор Хименес-Браво рассказал, за что так полюбил Украину.