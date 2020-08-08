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Эктор Хименес-Браво об Украине: Эта страна украла мое сердце навсегда
Эктор Хименес-Браво об Украине: Эта страна украла мое сердце навсегда

Эктор Хименес-Браво об Украине: Эта страна украла мое сердце навсегда

Эктор Хименес-Браво об Украине: Эта страна украла мое сердце навсегда
13:40 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: Instagram
Знаменитый ресторатор и судья проекта "МастерШеф" на канале СТБ Эктор Хименес-Браво уже много лет живет и строит свой бизнес в Украине. А на днях кулинар вспомнил, как впервые познакомился со страной, которая "навсегда украла его сердце".

На странице ресторатора в Instagram появился пост, в котором он тепло отзывается об Украине и признается, что тут он на своем месте.

Свою публикацию Эктор сопроводил архивными снимками, сделанными в разные периоды его жизни в Киеве.

"В 2006 году я впервые приехал в Украину. И так случилось, что именно эта страна украла мое сердце навсегда. Тогда я просто путешествовал, но влюбился с первого взгляда. Я разглядел в украинцах настоящую душу, искренние эмоции, чувства людей, которые не стесняются их проявлять", - пишет кулинар.

 
 
 
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МІЙ МІЛЬЙОН. У 2006 році я вперше приїхав в Україну (дивіться друге фото в каруселі). І так сталося, що саме ця країна вкрала моє серце назавжди. Тоді я просто подорожував, але закохався з першого погляду. Я розгледів в українцях справжню душу, щирі емоції, почуття людей, які не соромляться їх проявляти. У 2009 році я повернувся сюди знову, щоб почати все з початку. Тоді ніхто з моїх друзів та знайомих мене не розумів: покинути кар‘єру в Канаді та Азії, щоб відкривати одразу два 5* готелі в Києві. А далі мене закружило у вир подій: МастерШеф, ресторани, кондитерська. І я зрозумів, що саме тут я на своєму місці. Культура, традиції, щирість, іноді надміркова емоційність українців - полонили мене. Тепер я маю величезну родину, яка складається з мільйона людей. Саме в вас я розгледів ту первинність українського народу. Я люблю кожного з вас. Ви - моя українська родина, частинка моєї душі. Ви надихаєте мене робити ще більше та радувати вас новими проектами та ідеями! Дякую кожному за те, що Ви зі мною! Гортайте карусель, я підготував для вас багато цікавенького.

Допис, поширений Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo)

Спустя три года Эктор решился на переезд в Киев, но никто из близких не понял его выбор. Ведь тогда у него уже была успешная карьера в Канаде и Азии.

Show Must Go On: работа над новым сезоном МастерШеф Аматоры уже началась

Хименес-Браво открыл в столице два пятизвездочных отеля, а затем пошли телевизионные проекты и открытие ресторанов.

"А дальше меня закружило в водоворот событий: МастерШеф, рестораны, кондитерская. И я понял, что именно здесь я на своем месте. Культура, традиции, искренность, иногда излишняя эмоциональность украинцев - пленили меня", - признается кулинар.

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МастерШеф, Эктор Хименес Браво.

Автор:

Телеграф
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