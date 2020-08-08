Эктор Хименес-Браво об Украине: Эта страна украла мое сердце навсегда

Знаменитый ресторатор и судья проекта "МастерШеф" на канале СТБ Эктор Хименес-Браво уже много лет живет и строит свой бизнес в Украине. А на днях кулинар вспомнил, как впервые познакомился со страной, которая "навсегда украла его сердце".

На странице ресторатора в Instagram появился пост, в котором он тепло отзывается об Украине и признается, что тут он на своем месте.

Свою публикацию Эктор сопроводил архивными снимками, сделанными в разные периоды его жизни в Киеве.

"В 2006 году я впервые приехал в Украину. И так случилось, что именно эта страна украла мое сердце навсегда. Тогда я просто путешествовал, но влюбился с первого взгляда. Я разглядел в украинцах настоящую душу, искренние эмоции, чувства людей, которые не стесняются их проявлять", - пишет кулинар.

Спустя три года Эктор решился на переезд в Киев, но никто из близких не понял его выбор. Ведь тогда у него уже была успешная карьера в Канаде и Азии.

Хименес-Браво открыл в столице два пятизвездочных отеля, а затем пошли телевизионные проекты и открытие ресторанов.

"А дальше меня закружило в водоворот событий: МастерШеф, рестораны, кондитерская. И я понял, что именно здесь я на своем месте. Культура, традиции, искренность, иногда излишняя эмоциональность украинцев - пленили меня", - признается кулинар.