Вкуснейший тыквенный чизкейк: судья проекта "МастерШеф" поделилась рецептом

Так, как сезон тыквы в самом разгаре Елизавета решила рассказать об одном из многочисленных рецептов из этого овоща.
"Предлагаю приготовить сегодня солнечный и ароматный тыквенный чизкейк! А еще он - безумно вкусный" - написала на своей странице в Инстаграм Лиза.
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Лиза отмечает, что раньше не любила тыкву, однако пару лет назад овощ все "вошел" в ее рацион и всего за пару лет Глинская насобирала многожество вкусных рецептов десертов и соленых блюд из тыквы.
"Тыквенный чизкейк - главное удовольствие тыквенного сезона и не только" - добавила кулинар под видео на YouTube.
Рецепт тыквенного чизкейка:
(расчет на форму диаметром 22 см)
Ингредиенты:
Основа:
150 г шоколадного крекера или песочного печенья
70 г сливочного масла (1/3 пачки)
Сырная начинка:
600 г сливочного сыра (1/2 часть можно заменить творогом жирностью 9-15%)
100 мл сливок (4 ст. л., жирность 30-35%)
300 г готового тыквенного пюре
150 г сахара (6 ст. л. с горкой)
30 г кукурузного крахмала (1 ст. л. с горкой)
250 г яиц (5 шт.)
цедра 1 апельсина
Декор:
50 г орехов в карамели (1,5 ст. л. с горкой)
Приготовление:
Для начала нужно приготовить тыквенное пюре. Для этого сначала нужно очистить тыкву от кожуры, удалить семечки, нарезать тыкву небольшими кусочками. Потом добавить к нарезанной тыкве немного воды, накрыть крышкой, поставить на средний огонь примерно на 15 минут - тыква должна стать мягкой. И после пробить готовую тыкву погружным блендером до состояния пюре.
Далее стоит взяться за приготовление основы для чизкейка. Для этого:
Измельчите печенье до состояния крошки.
Соедините с растопленным сливочным маслом и перемешайте - вся масса должна увлажниться.
Застелите дно разъемной формы пергаментом.
Выложите основу в форму, формируя борт и дно.
Отправьте форму в духовку, разогретую до 170С с конвекцией на 6-7 минут.
Теперь стоит взяться за приготовление начинки.
В мерном стакане нужно соединить крем-сыр, тыквенное пюре, апельсиновую цедру, сливки и сахар. Пробить массу погружным блендером до однородной консистенции. Добавить кукурузный крахмал и снова пробить блендером - до однородности. Потом добавить яйца и перемешать до однородной консистенции.
И наконец последний этап - приготовление чизкейка. Для этого Вам нужно:
Залить начинку в форму на готовую основу. Отправить чизкейк в разогретую до 100С духовку. На низ духовки нужно поставить миску с кипятком.
Оставляем выпекаться чизкейк 2,5 часа. Позже приоткрываем духовку и оставляем чизкейк еще на 5-6 часов.
Достаем чизкейк и отправляем его еще на 5 часов в холодильник.
Готово! Снимаем форму с чизкейка и декорируем его дроблеными орехами в карамели на свой вкус.
Подробнее можно посмотреть в видео-рецепте:
Приятного аппетита!!!