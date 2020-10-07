Вкуснейший тыквенный чизкейк: судья проекта "МастерШеф" поделилась рецептом

Кондитер и кулинарный эксперт Елизавета Глинская поведала своим подписчикам рецепт тыквенного чизкейка.

Так, как сезон тыквы в самом разгаре Елизавета решила рассказать об одном из многочисленных рецептов из этого овоща.

"Предлагаю приготовить сегодня солнечный и ароматный тыквенный чизкейк! А еще он - безумно вкусный" - написала на своей странице в Инстаграм Лиза.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Liza Glinskaya (@lizaglinskaya) 6 Окт 2020 в 7:55 PDT

Лиза отмечает, что раньше не любила тыкву, однако пару лет назад овощ все "вошел" в ее рацион и всего за пару лет Глинская насобирала многожество вкусных рецептов десертов и соленых блюд из тыквы.

"Тыквенный чизкейк - главное удовольствие тыквенного сезона и не только" - добавила кулинар под видео на YouTube.

Рецепт тыквенного чизкейка:

(расчет на форму диаметром 22 см)

Ингредиенты:

Основа:

150 г шоколадного крекера или песочного печенья

70 г сливочного масла (1/3 пачки)

Сырная начинка:

600 г сливочного сыра (1/2 часть можно заменить творогом жирностью 9-15%)

100 мл сливок (4 ст. л., жирность 30-35%)

300 г готового тыквенного пюре

150 г сахара (6 ст. л. с горкой)

30 г кукурузного крахмала (1 ст. л. с горкой)

250 г яиц (5 шт.)

цедра 1 апельсина

Декор:

50 г орехов в карамели (1,5 ст. л. с горкой)

Приготовление:

Для начала нужно приготовить тыквенное пюре. Для этого сначала нужно очистить тыкву от кожуры, удалить семечки, нарезать тыкву небольшими кусочками. Потом добавить к нарезанной тыкве немного воды, накрыть крышкой, поставить на средний огонь примерно на 15 минут - тыква должна стать мягкой. И после пробить готовую тыкву погружным блендером до состояния пюре.

Далее стоит взяться за приготовление основы для чизкейка. Для этого:

Измельчите печенье до состояния крошки.

Соедините с растопленным сливочным маслом и перемешайте - вся масса должна увлажниться.

Застелите дно разъемной формы пергаментом.

Выложите основу в форму, формируя борт и дно.

Отправьте форму в духовку, разогретую до 170С с конвекцией на 6-7 минут.

Теперь стоит взяться за приготовление начинки.

В мерном стакане нужно соединить крем-сыр, тыквенное пюре, апельсиновую цедру, сливки и сахар. Пробить массу погружным блендером до однородной консистенции. Добавить кукурузный крахмал и снова пробить блендером - до однородности. Потом добавить яйца и перемешать до однородной консистенции.

И наконец последний этап - приготовление чизкейка. Для этого Вам нужно:

Залить начинку в форму на готовую основу. Отправить чизкейк в разогретую до 100С духовку. На низ духовки нужно поставить миску с кипятком.

Оставляем выпекаться чизкейк 2,5 часа. Позже приоткрываем духовку и оставляем чизкейк еще на 5-6 часов.

Достаем чизкейк и отправляем его еще на 5 часов в холодильник.

Готово! Снимаем форму с чизкейка и декорируем его дроблеными орехами в карамели на свой вкус.

Подробнее можно посмотреть в видео-рецепте:

Приятного аппетита!!!